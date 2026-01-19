Foça Belediye Tiyatrosu, Turgutlulu Sanatseverlerle Buluştu

(MANİSA) - Foça Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan Aziz Nesin'in "Başarımı Karılarıma Borçluyum" oyunu, Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde tiyatroseverlerle buluştu.

Turgutlu Belediyesinin ev sahipliğinde Foça Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Başarımı Karılarıma Borçluyum" adlı tiyatro oyunu, Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. Yoğun katılımın olduğu gecede salon tamamen dolarken; sanatseverler keyifli bir akşam yaşadı.

Oyuna Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın ve Turgutlu Belediyesi daire müdürleri katıldı.

Başkan Akın, oyuna ilişkin, "Sanat dolu bir akşam yaşadık. Belediyemiz ev sahipliğinde, Foça Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Başarımı Karılarıma Borçluyum' oyununu keyifle izledik. Aziz Nesin'in bu güzel eserini tiyatro sahnesine taşıyan Foça Belediye Tiyatrosu ekibine, Ekrem Gürel Kültür Merkezimizi hıncahınç dolduran hemşehrilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.