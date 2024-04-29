Foça Belediyesi 23 Nisan\'da Çocuk Buluşmaları Düzenledi

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(İZMİR)- Foça Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası kapsamında, Foça ve Yenifoça'da Çocuk Buluşmaları gerçekleştirdi.

Foça Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası kapsamında, Foça ve Yenifoça'da Çocuk Buluşmaları düzenledi. Foça Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı ile Yenifoça Belediye Meydanı'ndaki buluşmalar; eğlenceli oyunlar, müzikler, ikramlar ve aktivitelere ev sahipliği yaptı.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın da katıldığı buluşmalara yoğun ilgi gösteren çocuklar, mutlu anlar yaşadı. Çocuklar ve aileleri bu güzel organizasyondan dolayı Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'ya teşekkür etti.