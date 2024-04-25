Foça Belediyesi Çocuklar İçin Etkinlikler Düzenliyor

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(İZMİR) - Foça Belediyesi, 26-27 Nisan günlerinde çocuklar için etkinlikler düzenleyecek.

Foça Belediyesi, 26 Nisan Cuma günü (yarın) saat 17.00'de Foça Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda, 27 Nisan Cumartesi günü ise saat 14.00'te Yenifoça Belediye Meydanı'nda çocuklar için etkinlikler düzenleyecek.

İkramlar ve dans gösterilerinin yer alacağı Çocuk Buluşması'na tüm çocuklar davet edildi.