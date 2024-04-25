Foça Belediyesi Çocuklar İçin Etkinlikler Düzenliyor - Son Dakika
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Foça Belediyesi Çocuklar İçin Etkinlikler Düzenliyor

Foça Belediyesi, çocuklar için 26-27 Nisan tarihlerinde etkinlikler düzenleyecek. İkramlar ve dans gösterilerinin yer alacağı etkinliklere tüm çocuklar davetli.

25.04.2024 16:24  Güncelleme: 16:26
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(İZMİR) - Foça Belediyesi, 26-27 Nisan günlerinde çocuklar için etkinlikler düzenleyecek.

Foça Belediyesi, 26 Nisan Cuma günü (yarın) saat 17.00'de Foça Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda, 27 Nisan Cumartesi günü ise saat 14.00'te Yenifoça Belediye Meydanı'nda çocuklar için etkinlikler düzenleyecek.

İkramlar ve dans gösterilerinin yer alacağı Çocuk Buluşması'na tüm çocuklar davet edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Foça Belediyesi Çocuklar İçin Etkinlikler Düzenliyor - Son Dakika

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