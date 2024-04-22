Foça Belediyespor Kulübü Taekwondo Şampiyonasında Başarılı

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(İZMİR) - Foça Belediyespor Kulübü, 'Taekwondo Yıldızlar İzmir İl Şampiyonası'nda bir altın ve iki bronz madalya ile kürsüye çıktı.

Çiğli Spor Salonu'nda toplam 270 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Taekwondo Yıldızlar İl Şampiyonası'na Taekwondo Antrenörü İlhan Eraslan'ın yönetiminde katılan Foça Belediyespor Kulübü Taekwondo Şubesi sporcuları; Asrın Yağız Büyükyavuz altın madalya, Derin Kaya ve Gamze Aktaş bronz madalya kazandı.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, müsabakalarda ilçeyi başarıyla temsil eden sekiz sporcuyu ve antrenörlerini tebrik etti.