Foça'da 19 Mayıs coşkusu: Denizaltından bayrak getirildi

19.05.2026 15:26
İZMİR'in Foça ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tören ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Öğrenci ve gençlerin coşkusuna Jandarma Komando Okulu'nun dalgıç askerleri Türk Bayrağı'nı sualtından getirerek katıldı.

Foça'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor Foça İlçe Müdürlüğü çelenginin sunumuyla başladı. Ardından kutlama programı Foça Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda devam etti. Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Foça Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Vekili Dz. Albay Eyyüb Dülger, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Vekili J. Albay Haydar Onur Şehitoğlu, Gençlik ve Spor Foça İlçe Müdürü Emre Şahin siyasi parti ve STK temsilcileri, garnizonda görevli askerler, öğrenci ve öğretmenler ve vatandaşların katıldığı meydandaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gençlik ve Spor Foça İlçe Müdürü Emre Şahin yaptığı konuşmada 19 Mayıs'ın bağımsızlığa giden yolda atılmış en cesur adım olduğuna vurgu yaptı.

SU ALTINDA GETİRİLEN TÜRK BAYRAĞI KAYMAKAM AYDIN'A TESLİM EDİLDİ

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençlerin Ata'ya cevabının okunmasından sonra Jandarma Komando Okulu Dalgıç ekibi Küçükdeniz Limanı içinde su altından getirdikleri Türk Bayrağı'nı Kaymakam İhsan Emre Aydın"a verdi. Kaymakam Aydın bayrağı "Bağımsızlığımızın, kahramanlığımızın simgesi, rengini şehitlerimizin kanından alan Türk Milleti'nin şanlı bayrağını gururla teslim alıyorum" diyerek ve öperek teslim aldı.

Meydandaki kutlama programı Foça Recep Kerman Spor Lisesi öğrencilerinin halk oyunları, dans, step ve sportif gösterileri ile sona erdi.

Foça'da ki kutlama programı akşam düzenlenecek Fener Alayı ve konser ile tamamlanacak.

Kaynak: DHA

