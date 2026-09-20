Foça\'da 2026 CEV U18 Plaj Voleybolu Şampiyonası\'nda yarı finalistler belirlendi

(İZMİR) - Foça'da düzenlenen 2026 CEV U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda, kadınlar ve erkeklerde yarı finalistler belli oldu. 32'şer takımın mücadele ettiği organizasyon, bugün oynanacak yarı final ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi ev sahipliğinde, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 2026 CEV U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu.

Foça'daki Ali İlçan Sosyal Tesisleri ve İtfaiye Meydanı'nda düzenlenen şampiyonada kadınlar ve erkeklerde 32'şer takım mücadele etti. Erkekler çeyrek final karşılaşmalarının tamamlandığı organizasyonda Hohenauer-Poinstingl (Avusturya), Bigler-Walser (İsviçre), Bezu-Hypolyte (Fransa) ve Bockfeld-Faber (Almanya) ikilileri rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Kadınlarda ise Both-de Groot (Hollanda), Otte-Reformat (Almanya), Shkurat-Vapniar (Ukrayna) ve Honti-Majoros-Pádár (Macaristan) ikilileri yarı finale kaldı. Şampiyona, bugün (20 Eylül Pazar) oynanacak yarı final ve final karşılaşmalarıyla sona erecek. Dereceye giren takımlar, aynı gün düzenlenecek ödül töreninde kupalarını alacak.