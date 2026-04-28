Foça'da Bahar Uçurtmalarla Karşılanacak
Foça'da Bahar Uçurtmalarla Karşılanacak

28.04.2026 16:27  Güncelleme: 17:51
Foça’da bahar, çocukların neşesiyle karşılanıyor. 3 Mayıs’ta düzenlenecek “Bahara Merhaba Uçurtma Şenliği”, renkli uçurtmalar, oyunlar ve ücretsiz ulaşım imkânıyla aileleri keyifli bir gün için bir araya getirecek.

Foça Belediyesi ve Foça Muhtarlar Birliği iş birliğiyle, Foça Kaymakamlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek "Bahara Merhaba Uçurtma Şenliği", baharın gelişini çocukların neşesiyle kutlamak amacıyla 3 Mayıs 2026 Pazar günü Işıklaraltı (Işıkdede) Mevkii'nde gerçekleştirilecek.

Foça Belediyesi, ilçede birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Saat 12.00 ile 17.00 arasında düzenlenecek şenlikte gökyüzü rengarenk uçurtmalarla süslenirken, çocuklar için çeşitli oyunlar ve eğlenceli etkinlikler de gün boyunca devam edecek. Ailelerin yoğun katılımının beklendiği organizasyonda, Foça'da baharın coşkusu hep birlikte yaşanacak.

Etkinliğe ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla Foça Belediyesi tarafından farklı mahallelerden ücretsiz servis kaldırılacak. Servisler; Gerenköy Kahveler Önü'nden saat 11.30'da, Ilıpınar Meydanı'ndan 11.40'ta, Yeniköy Meydanı'ndan 11.50'de, Kozbeyli Meydanı'ndan 12.00'de hareket edecek. Ayrıca Bağarası Meydanı ile Yenibağarası Muhtarlık Önü'nden de saat 11.30'da servis hizmeti sunulacak.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın neşesiyle, umutla ve dayanışmayla baharı karşılıyoruz. Uçurtmalar sadece gökyüzünü değil, geleceğe dair umutlarımızı da renklendiriyor. Foça Muhtarlar Birliğimizle iş birliği içerisinde bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde, çocuklarımızın özgürce gülebildiği, ailelerimizin birlikte keyifli vakit geçirebildiği anlar yaşamayı diliyoruz. Foça'da sosyal dayanışmayı güçlendiren etkinlikleri artırmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel günde bir araya gelmeye davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
