Foça\'da çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Foça ilçesinde otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.
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