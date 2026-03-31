Evinin Sultanları Foça'da Fileye Uzandı

(İZMİR) - İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen "Evinin Sultanları" voleybol turnuvası, farklı yaş ve meslek gruplarından kadınları aynı sahada buluşturdu. Büyük çekişmeye sahne olan organizasyon, hem şampiyonluk heyecanı hem de kadınların spordaki dayanışma gücüyle dikkat çekti.

İzmir'in Foça İlçesi'nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Evinin Sultanları Projesi kapsamında Voleybol Turnuvası düzenlendi. 15 takım ve yaklaşık 150 sporcunun katıldığı turnuvada ev kadınları ve çeşitli meslek gruplarına mensup kadınlardan oluşan takımlar kupaya uzanmak için mücadele ettiler.

Maçların, Foça 11 Eylül Reha Midilli Spor Salonu ve Bağarası Çok Amaçlı Salon'da oynandığı turnuvaya, Manisa Lider, Menemen Belediyesi, Çeşme Master, Ata Yahşi, Urla Voley, Torata, Bergama Kadın Gücü, File Dibi Urla, Dikili Güneşi, Foça GSİM, Çevre, Torata 30, İzmir GSİM, Smyrna Veteran, Şavkar Voleybol Akademi takımları katıldı. Zevkli ve çekişmeli maçlar sonunda Evinin Sultanları +30 kategorisinde Foça Gençlik Spor, Masterler +30 yaşta İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Evinin Sultanları +30 yaş kategorisinde File Dibi Urla takımları şampiyon oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve plaketleri final maçları sonrası düzenlenen törenle takdim edildi.

"Turnuvalar Türkiye genelinde çoğalmalı"

Evinin Sultanları +35 yaş kategorisinde üçüncü olan Çeşme Master takımı oyuncusu Beden Eğitimi öğretmeni Yıldız Önyer bir yıl önce kurulduklarını ve aralarında ev kadınlarının yanı sıra çeşitli mesleklerden kadınların olduğunu söyledi. Yıldız Önyer, "Turnuvaya Çeşme'den katıldık. Master takımını bir yıl önce kurduk. Haftada bir gün antrenman yaparak buraya geldik. Takımdaki arkadaşlarımdan dördü beden eğitimi öğretmeni, ev kadınları da var ekibimizde. Zor şartlarda bir araya gelip çalışıyoruz ama voleybolu çok seviyoruz. Bu organizasyonun 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Foçada yapılması çok güzel. Devamını diliyoruz. Bu organizasyonların Türkiye genelinde çoğalmasını, artmasını diliyoruz. Foça'ya teşekkür ediyoruz" dedi.

"Spor yapan kadın herkese örnek olur"

Foça İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Şahin projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi olduğunu ve amacına uygun başarılı bir turnuva gerçekleştirdiklerini söyledi. Emre Şahin, "Foça'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın Evinin Sultanları projesi kapsamında 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla şampiyonayı düzenledik. Ramazan ayı dolayısıyla turnuvamızı bayram sonrasına erteledik. 25 takım yaklaşık 150 sporcu Foça'da mücadele etti. Katılımcılar arasında ev kadınlarının yanı sıra geçmişte bu sporu yapmış, bırakmış ama devam etmek isteyen kadınlarımız da var. Amacımız onları yeniden spor sahalarında görmek. Sosyal ortamlara aktif şekilde katılımlarını sağlamak. Birlikte güçlü bir dayanışma ortamı oluşturmak. Kadınların spor ortamında olması çok önemli. Spor yapan kadın başta eşine, çocuğuna ve herkese örnek olabilir. Kadınları spora yönlendirmeye çalışıyoruz ki oda ailesini ve çevresini yönlendirsin. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.