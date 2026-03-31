Evinin Sultanları Foça'da Fileye Uzandı

31.03.2026 18:44
İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen 'Evinin Sultanları' voleybol turnuvası, farklı yaş ve meslek gruplarından kadınları bir araya getirerek büyük bir dayanışma ve spor heyecanı yaşattı. 15 takım ve yaklaşık 150 sporcunun katıldığı bu organizasyon, kadınların spor alanındaki aktif rolünü vurguladı.

(İZMİR) - İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen "Evinin Sultanları" voleybol turnuvası, farklı yaş ve meslek gruplarından kadınları aynı sahada buluşturdu. Büyük çekişmeye sahne olan organizasyon, hem şampiyonluk heyecanı hem de kadınların spordaki dayanışma gücüyle dikkat çekti.

İzmir'in Foça İlçesi'nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Evinin Sultanları Projesi kapsamında Voleybol Turnuvası düzenlendi. 15 takım ve yaklaşık 150 sporcunun katıldığı turnuvada ev kadınları ve çeşitli meslek gruplarına mensup kadınlardan oluşan takımlar kupaya uzanmak için mücadele ettiler.

Maçların, Foça 11 Eylül Reha Midilli Spor Salonu ve Bağarası Çok Amaçlı Salon'da oynandığı turnuvaya, Manisa Lider, Menemen Belediyesi, Çeşme Master, Ata Yahşi, Urla Voley, Torata, Bergama Kadın Gücü, File Dibi Urla, Dikili Güneşi, Foça GSİM, Çevre, Torata 30, İzmir GSİM, Smyrna Veteran, Şavkar Voleybol Akademi takımları katıldı. Zevkli ve çekişmeli maçlar sonunda Evinin Sultanları +30 kategorisinde Foça Gençlik Spor, Masterler +30 yaşta İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Evinin Sultanları +30 yaş kategorisinde File Dibi Urla takımları şampiyon oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve plaketleri final maçları sonrası düzenlenen törenle takdim edildi.

"Turnuvalar Türkiye genelinde çoğalmalı"

Evinin Sultanları +35 yaş kategorisinde üçüncü olan Çeşme Master takımı oyuncusu Beden Eğitimi öğretmeni Yıldız Önyer bir yıl önce kurulduklarını ve aralarında ev kadınlarının yanı sıra çeşitli mesleklerden kadınların olduğunu söyledi. Yıldız Önyer, "Turnuvaya Çeşme'den katıldık. Master takımını bir yıl önce kurduk. Haftada bir gün antrenman yaparak buraya geldik. Takımdaki arkadaşlarımdan dördü beden eğitimi öğretmeni, ev kadınları da var ekibimizde. Zor şartlarda bir araya gelip çalışıyoruz ama voleybolu çok seviyoruz. Bu organizasyonun 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Foçada yapılması çok güzel. Devamını diliyoruz. Bu organizasyonların Türkiye genelinde çoğalmasını, artmasını diliyoruz. Foça'ya teşekkür ediyoruz" dedi.

"Spor yapan kadın herkese örnek olur"

Foça İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Şahin projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi olduğunu ve amacına uygun başarılı bir turnuva gerçekleştirdiklerini söyledi. Emre Şahin, "Foça'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın Evinin Sultanları projesi kapsamında 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla şampiyonayı düzenledik. Ramazan ayı dolayısıyla turnuvamızı bayram sonrasına erteledik. 25 takım yaklaşık 150 sporcu Foça'da mücadele etti. Katılımcılar arasında ev kadınlarının yanı sıra geçmişte bu sporu yapmış, bırakmış ama devam etmek isteyen kadınlarımız da var. Amacımız onları yeniden spor sahalarında görmek. Sosyal ortamlara aktif şekilde katılımlarını sağlamak. Birlikte güçlü bir dayanışma ortamı oluşturmak. Kadınların spor ortamında olması çok önemli. Spor yapan kadın başta eşine, çocuğuna ve herkese örnek olabilir. Kadınları spora yönlendirmeye çalışıyoruz ki oda ailesini ve çevresini yönlendirsin. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
Eskişehir’de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza Eskişehir'de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
İran’dan Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere kısıtlama ve ücret getiren yasa tasarısına onay İran'dan Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere kısıtlama ve ücret getiren yasa tasarısına onay
Kemerburgaz yolu göle döndü, koca kamyon sulara kapıldı Kemerburgaz yolu göle döndü, koca kamyon sulara kapıldı

19:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırıların tekrarlanmaması için güvenceler sağlanırsa savaşı sonlandırmaya hazırız
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırıların tekrarlanmaması için güvenceler sağlanırsa savaşı sonlandırmaya hazırız
19:47
“Suç örgütü“ ve “kara para aklama“ suçlamalarıyla tutuklu olan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı
"Suç örgütü" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklu olan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı
19:26
Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı İşte son durumu
Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı! İşte son durumu
18:27
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
17:42
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD’nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
17:35
İsrail’den Beyrut’a şiddetli hava saldırısı
İsrail'den Beyrut'a şiddetli hava saldırısı
