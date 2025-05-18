İzmir'in Foça ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
F.T. (32) idaresindeki 35 CMC 482 plakalı otomobil ile O.B. (41) yönetimindeki 35 CCE 316 plakalı motosiklet, Yeniköy Mahallesi yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan O.B, ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobilin sürücüsü F.T. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Foça'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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