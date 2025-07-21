İzmir'in Foça ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
S.Ö. (62) idaresindeki 35 AR 0542 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Değirmenlik Caddesi'nde, bisikletli Aynur Taymaz'a (55) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Taymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Foça'da Trafik Kazası: Bisikletli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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