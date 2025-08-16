Foça'da Yapay Zeka Destekli Güvenlik Kameraları

İzmir'in Foça ilçesinde güvenlik amacıyla yapay zeka destekli kameralar kuruldu.

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, hem ilçede yaşayanların hem de tatilcilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Foça İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Arıkan, yeni sistemin merkezinde, yapay zekayla güçlendirilmiş Jandarma Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin yer aldığını belirtti.

Bölgedeki 21 noktaya yapay zeka destekli kamera kurulduğunu ifade eden Arıkan, şunları kaydetti:

"Bu sistem plaka tanıma, normal dışı davranış tespiti gibi özellikleriyle aranan şahısların yakalanmasında ve olayların aydınlatılmasında etkin rol oynamaktadır. Bu sisteme ek olarak mahalli imkanlarla 66 noktaya 198 güvenlik kamerası daha kuruldu, kırsal alanda göçmen kaçakçılığı ile kaçak kazı gibi olayları önlemek amacıyla fotokapanlar faaliyete geçirildi."