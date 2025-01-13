Foça\'da Yat ve Deniz Turizmi İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Güncel

(İZMİR) - Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve İZDENİZ üst yöneticileri arasında Marina Yatırım ve İşletmeciliği Danışmanlığı Destek Sözleşmesi imzalandı. İZDENİZ, İzmir Marina'daki işletme tecrübesini Fok Marina'nın geliştirilmesi ve Foça'da yat ve deniz turizmi olanaklarının artırılması için kullanacak.

İZDENİZ Genel Müdürlüğü ile Foça Belediyesi arasında Marina Yatırım ve İşletmeciliği Danışmanlığı Destek Sözleşmesi imzalandı. İmza törenine; Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım ve İZDENİZ Kıyı Yapıları Yatırım ve İşletme Danışmanı Ali Erkan Bezirgan katıldı.

İşbirliği kapsamında, Foça Belediyesi'nin işlettiği Fok Marina'ya yatırım ve işletme danışmanlığı hizmeti vereceklerini belirten İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, "İzmir Marina işletmeciliğinden edindiğimiz tecrübelerle Foça Fok Marina'nın sınıf atlamasına katkı sunacağız" dedi.

"Kalitesiyle uluslararası olacak"

Ülke genelinde tekne bağlama kapasitesinin yetersizliğine dikkat çeken Marım, doğal güzellikleri, tarihi ve deniz turizmi olanaklarıyla Foça'nın bu ihtiyaca cevap vermeye son derece yatkın olduğunu kaydetti. Foça'da tekne bağlama yeri ve yan hizmet ihtiyaçlarını karşılama amacıyla Fok Marina'da kapasite artırma düzenlemelerinin yapılması ve kaliteli işletme hizmeti sunulması gerekliliğine dikkat çeken Marım, şöyle devam etti.

"Bu çalışmaların yapılması; Foça'ya daha fazla tekne gelmesi, turizm gelirlerinin artması ve bölgede daha fazla istihdam sağlanması demek. İlçe belediyemizle imzaladığımız protokol kapsamında; gezi, eğlence, dinlence ve spor amaçlı tasarlanmış küçük tonajlı teknelerle seyahat ihtiyaçlarına karşılık verecek tekne hareketliliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda doğal çevreye zarar vermeden, koruma-kullanma dengesini gözeterek, yat ve deniz turizmi uygulamaları geliştireceğiz. Sektörde edindiğimiz deneyimleri Fok Marina'ya aktaracak ve sürdürülebilir gelişme sağlayacağız. Planlı yatırımlarla marina işletmeciliğinin bilinçli yapılmasının önünü açacağız. Güvenli tekne bağlama imkanlarını artıracağız. Nihai hedefimiz, Foça Fok Marina'nın, modernliği ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir markaya dönüşmesidir."

Foça Fok Marina hakkında

Fok Marina, İzmir Körfezi'nin doğu yakası kuzeyindeki Fener Adası ile Deveboynu Burnu'nun doğusunda kalan koyda konumlanıyor. Kuzeyindeki kısma Küçükdeniz, güneyindeki kısma ise Büyükdeniz deniyor. Foça Belediyesi'nin işlettiği Fok Marina, Büyükdeniz tarafında bulunuyor. 125 tekne bağlama kapasiteli marina, korunaklı bir yapıya sahip.