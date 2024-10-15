İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı.
Ilıpınar Mahallesi'ndeki depo tesisi yakınlarında başlayan yangın, ormanlık alana yayıldı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibiyle müdahale başlatıldı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede çalışmalar sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Foça'daki Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?