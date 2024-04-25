Foça'nın tarihi dokusu ve doğal güzellikleri sergide

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(İZMİR) - Foça'nın tarihi dokusu ve doğal güzellikleri, İzmir Barosu Fotoğraf Grubu objektiflerine yansıdı, ortaya çıkan kareler ise düzenlenen sergi ile beğeniye sunuldu.

İzmir Barosu Fotoğraf Grubu Foça Fotoğrafları Sergisi'nin açılışı, Foça Kaymakamı Mehmet Türköz ve Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Tercanlıoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

Sergide, İzmir Barosu avukatlarından oluşan fotoğraf grubunun Foça'nın tarihi dokusunu, doğal güzelliklerini ve günlük yaşamını yansıtan eserleri yer aldı.

Foça'nın değerlerini gözler önüne seren eserler için İzmir Barosu Fotoğraf Grubu'na teşekkür eden Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "Fotoğraf sanatı, bir kentin ruhunu ve güzelliklerini en iyi şekilde yansıtan sanat dallarından biri. Bu sergi aracılığıyla ilçemizin güzellikleri Foça'yı sevenlerle buluşuyor" dedi.

Sergi, 28 Nisan Pazar gününe kadar Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde açık olacak.