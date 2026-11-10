Fon soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor - Son Dakika
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Fon soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor

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Sermaye piyasalarına dönük fon soruşturması sürerken gözaltına alınan 5 şüpheli, sağlık kontrolünden sonra Çağlayan'daki adliyeye getirildi. Ömer Murat Gülkan ile Yunus Arıncı'nın da aralarında olduğu şüphelilerin savcılık işlemleri devam ediyor.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik ve Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Fon SoruşturmasıYunus ArıncıÖmer MuratÇağlayanEkonomiAdliyeFinansGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Fon soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor - Son Dakika
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