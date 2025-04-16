Ford Helvacıoğlu Milas-Bodrum'da Açıldı - Son Dakika
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Ford Helvacıoğlu Milas-Bodrum'da Açıldı

Ford Helvacıoğlu, Milas-Bodrum Plazası'nın açılışıyla 43 yıllık deneyimini bölgeye taşıdı.

16.04.2025 20:54
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Ford Otosan'ın köklü bayilerinden Ford Helvacıoğlu, 43 yıllık deneyimini Milas- Bodrum bölgesine taşıdı.

Ford Helvacıoğlu'nun, Milas Dörttepe Mahallesi'ndeki Milas-Bodrum Plazası düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, yaptığı konuşmada, 2026'da 100'üncü yıllarını kutlayacaklarını belirtti.

Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda çok çalıştıklarını, çabaladıklarını ve hep ön saflarda olmak için gayret ettiklerini vurgulayan Koç, "Kurucumuz Vehbi Koç'un 'Devletim ve ülkem varsa ben de varım' sözü her adımımızda pusulamız oldu. 'Geçmişimiz de geleceğimiz de bu topraklarda' dedik. Bu anlayış sadece büyük yatırımlarımızda değil, Anadolu'muzun dört bir yanında hayata geçirdiğimiz her yeni tesiste, her yeni ortaklıkta kendini göstermektedir ve hissettirmektedir." ifadelerini kullandı.

Kendileri için her yeni bayinin, yeni yatırım açılışının çok önemli olduğunu dile getiren Koç, 61 yıllık yolculuğun ve dostluğun yeni bir adımına tanıklık ettiklerini kaydetti.

Helvacıoğlu Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ünal da Ford Helvacıoğlu'nun geçmişinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Sadece yeni bir plaza değil, aynı zamanda hizmet anlayışının bir üst seviyeye taşındığı bir dönemin kapılarını araladıklarına aktaran Ünal, "Milas-Bodrum gibi potansiyeli yüksek bir bölgede, müşteri memnuniyetini ve kaliteli hizmeti odağımıza alarak büyümeyi sürdüreceğiz." dedi.

Yaklaşık 6 bin metrekare alana kurulan yeni plaza, modern showroom alanı, geniş servis kapasitesi ve çevreci altyapısıyla bölgenin en kapsamlı otomotiv yatırımlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Tören, sahne alan yerel sanatçılar ve gösterilerle renkli anlara sahne olurken, misafirlere özel hediyeler ve test sürüşü fırsatları da sunuldu.

Açılışa, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin de aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ford Helvacıoğlu Milas-Bodrum'da Açıldı - Son Dakika

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