Ford, Mustang ve Mach-E'leri Geri Çağırıyor - Son Dakika
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Ford, Mustang ve Mach-E'leri Geri Çağırıyor

10.07.2026 03:51
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Ford, yazılım hatası ve diferansiyel sorunu nedeniyle 110 bin Mustang'i geri çağırıyor.

Ford, tedarikçi kaynaklı bir programlama hatası nedeniyle 2024-2026 model yılına ait 67 bin 842 Mustang'i geri çağırıyor. 16 kilobaytlık çipe 32 kilobaytlık program yüklenmesi sonucu soğuk havalarda silecek ve cam yıkama sistemi arızalanabiliyor.

İkinci geri çağırma ise 2023 model 42 bin 784 Mustang Mach-E'yi kapsıyor. Arka diferansiyel pinyon milinde kırılma riski bulunan araçlar, çekiş kaybı veya park halinde kayma tehlikesi oluşturuyor. Ford, sorunu Mart 2026'da Avrupa'da tespit etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Güvenlik, Yazılım, Güncel, Ford, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ford, Mustang ve Mach-E'leri Geri Çağırıyor - Son Dakika

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