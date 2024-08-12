Forex Dolandırıcıları Vatandaşları Mağdur Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Forex Dolandırıcıları Vatandaşları Mağdur Ediyor

İnternet ilanlarıyla veya telefonla ulaştıkları vatandaşlara özellikle 'forex' piyasasından yüksek kazanç sağlama vaadinde bulunan dolandırıcılar, toplumun her kesiminden insanın mağduriyetine yol açıyor. Son yıllarda özellikle uluslararası döviz piyasası 'forex'te kazanç sağlama vaadinde bulunan dolandırıcılar, internet üzerinde kurdukları sahte platformlar kanalıyla binlerce kişiye ulaşıyor.

12.08.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnternet ilanlarıyla veya telefonla ulaştıkları vatandaşlara özellikle "forex" piyasasından yüksek kazanç sağlama vaadinde bulunan dolandırıcılar, toplumun her kesiminden insanın mağduriyetine yol açıyor.

Son yıllarda özellikle uluslararası döviz piyasası "forex"te kazanç sağlama vaadinde bulunan dolandırıcılar, internet üzerinde kurdukları sahte platformlar kanalıyla binlerce kişiye ulaşıyor.

İlanlara veya kendilerini telefonla arayanlara inanarak sisteme dahil olan birçok kişi, dolandırıcıların ağına düşüyor.

Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) kayıtlı olmayan, "forex" sistemi üzerinden yasa dışı ilan veren ve kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtan kötü niyetli kişiler, İngiltere ve Amerika başta olmak üzere yurt dışı hatlarından vatandaşları arıyor.

Yabancı isim kullanan ve yabancı aksanla Türkçe konuşan dolandırıcılar, mağdurlara kendilerini "yatırım uzmanı" olarak tanıtıp güven sağlamaya çalışıyor. Yapılan görüşmeler sonrası sisteme kayıt olanlara, panelleri üzerinde oynamalar yapılarak, ilk etapta "düşük sermaye" karşılığında yüksek meblağlarda para kazandıkları gösteriliyor. Bu şekilde mağdurlardan daha yüksek meblağlar toplanıyor.

Yatırımcılar parasını çekmek istediklerinde ise bazı şartlar ve bahanelerle karşılaşıyor. Önce çekilmek istenen rakamın yüksek miktarda olduğu belirtilerek, parayı sigortalamak bahanesiyle tekrar ücret isteniyor.

Vatandaşlar bu aşamada dolandırıldığını anlasa bile parasını kurtarma umuduyla isteneni yapıyor. İkna edici konuşmalarla da umudunu sürdüren mağdurlar, istenen diğer para taleplerini de karşılıyor. Ancak bir süre sonra muhatap bulamayanlar, polise veya savcılığa başvuruyor.

İş insanı, kamu görevlisi ve bilim insanı da dahil toplumun her kesiminden vatandaş, dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor.

Siber polis peşlerinde

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise gerek kendi çalışmaları gerek ihbarlar üzerine dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Siber güvenliğin dijital gözü" olarak 24 saat görevinin başında olan ekipler, forex dolandırıcılığına yönelik 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında 545 operasyon yaptı.

Bu operasyonlarda gözaltına alınan 1100 şüpheliden 350'si tutuklandı, 750'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yürütülen soruşturmalarda milyarlarca liralık hesap hareketi tespit edilirken, suçtan elde edilen paraların bir kısmının yurt dışındaki hesaplara aktarıldığı belirlendi.

Suçtan elde edilen gelirlerle alındığı değerlendirilen ve piyasa değeri 600 milyon lira olan çok sayıda konut, arsa, araç gibi taşınır ve taşınmaz mala el konuldu.

Kaynak: AA

Forex, Dolandırıcılık, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Forex Dolandırıcıları Vatandaşları Mağdur Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı
11:19 Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı Bakan Güler’den dikkat çeken 3 madde Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde
09:48 Gülşen’i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı
09:34 40 yıl sonra altınsız olimpiyat Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı 40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
18:15 İsrailli şarkıcı Ofer Levi’den küstah çağrı: Türkiye’ye atom bombası atın İsrailli şarkıcı Ofer Levi'den küstah çağrı: Türkiye'ye atom bombası atın
18:05 İstanbul Tuzla’da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti İstanbul Tuzla'da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
17:49 Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu! Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti
17:15 Mourinho onu mumla arıyor Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Fred’den haber var Mourinho onu mumla arıyor! Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred'den haber var
16:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül’ü andı Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı
16:28 Bomba İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise aşk yaşıyor Bomba İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise aşk yaşıyor
16:10 3 çocuk annesi genç kadın yatağında silahla vurulmuş halde bulundu 3 çocuk annesi genç kadın yatağında silahla vurulmuş halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 11:56:08. #1.13#
SON DAKİKA: Forex Dolandırıcıları Vatandaşları Mağdur Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement