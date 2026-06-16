Forklift Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Forklift Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Forklift Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
16.06.2026 22:50
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Nevşehir'de devrilen forkliftin altında kalan 18 yaşındaki Yusuf Mert Aktepe yaşamını yitirdi.

NEVŞEHİR'de seyir halindeyken devrilen forkliftin altında kalan sürücü Yusuf Mert Aktepe (18), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde meydana geldi. Yusuf Mert Aktepe idaresindeki forklift, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Aktepe, devrilen forkliftin altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aktepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf Mert Aktepe'nin cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yusuf Mert, Nevşehir, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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