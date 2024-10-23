Fortuna Zafer'in 'Mesken' Filmi Galası Gerçekleşti

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Senarist ve yönetmen Fortuna Zafer'in "Mesken" adlı psikolojik, gerilim ve macera filminin galası Torun Center'da gerçekleştirildi.

Altı ülkede ve 8 şehirde çekimleri yapılan filme dair AA muhabirine açıklamada bulunan Zafer, filmin hikayesinin ağırlıklı olarak Antalya'da geçtiğini belirterek, "Klasik korku filmlerinde olduğu gibi cinler, perilerin hiçbiri bizim filmimizde yok. Film tamamen farklı bir konsept. Yabancı oyuncularımız var. Herkes beğensin diye bir kaygımız da yok. Türk sinemasına bir farklılık getirmek istiyoruz. Güzel işler yapmak peşindeyiz. İkinci film projesine de hazırlandık." dedi.

Zafer, filmin konusuna değinerek, şunları kaydetti:

"Klasik filmlerde olduğu gibi, iki kişi dağ evine gider ve başlarına bir şeyler gelir zannedilir. Ben de bunun zannedilmesini çok istedim. Film sürecinde hep böyle şeyler açıkladım. Aslında konu hiç böyle değil. Çok detaylı bir macerayı, hem psikolojik gerilim hem de gizemi içinde barındıran bir film. İnsanları şaşırtacağımızı umuyoruz. Yaklaşık 30 yıldır reklam, klip çekerek televizyon sektöründe yönetmenlik yapıyorum. 40 yaşından sonra da bir film çekeyim diye planlıyordum. Son 10 yıldır bu film için bu anlamda çok notlar aldım, planlar yaptım. 40'ımdan sonra da bu filmi yapmış oldum. İnşallah farklı bir şey ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum."

Filmin başrollerinde Yakup Konca ve Liana Bakirova'nın yer aldığını aktaran Zafer, "Bakirova, çok az Türkçe bilmesine rağmen senaryo sürecinde hiç zorlanmadı. Bize çok iyi bir performans verdi. Bunun dışında ABD'de, İtalya'da çekimlerimiz oldu. Fransa'da Cannes Film Festivali'nin yapıldığı o kırmızı halının önünde bir gönderme olsun diye sahne çektik. Filmimizin müziklerini de Tuğçe San yaptı. Bununla birlikte filmde sürpriz olarak finaldeki parçayı ben söylüyorum." diye konuştu.

Sinema dünyasından birçok ismin katıldığı, Cadılar Bayramı konseptli galada dans performansları sergilendi.

Film hakkında

Bu yıl vizyona girmesi planlanan filmde, Fortuna Zafer, Yakup Konca ve Liana Bakirova'nın yanı sıra Arzu Telli Sancaklı, Pınar Aktaş, Onur Kulaksızoğlu, Dilek Yılmaz, Jansowah, Daniele Nicosia, Renato Davi Sanchez, Diana Dobrovolskaya, Joey Bilginer, Akın Aybak, Fatih Ergün, Ahmet Demir, Davut Keleş, Doğan Keleş, Mustafa Selahattin Ağaçe, Cengiz Kaya, Aynur Tuana Ergün, Keremcan Ergün, Ülkü Bilge, Osman Kılınç, Onur Güler, Enesisart, Zac, Dj Funky Tech ve Dj Kaan Sayar yer alıyor.

Filmin konusu ise özetle şöyle:

"Deli dolu, esprili ve eğlenceli yapısıyla tanınan ünlü aktör Yakup, Rusya'dan oyuncu olmak için Antalya'da sete gelen Melanie'yle tanışır. Melanie çok az Türkçe bildiği için iletişimde zorlanır ve konuşulanları pek anlayamaz. Hayran olduğu Yakup onun oyuncu olabilmesi için fırsattır. Düzenli spor yapan ve ıssız ormanda tek başına koşacak kadar korkusuz olan Melanie için tabiat nefes alabileceği bir atmosferdir. Cadılar Bayramı Partisi'ne birlikte gittiği Yakup'la hafta sonu tatilini geçirmek üzere Olympos'taki dağ evine giderler. 1991 yılında babasının dağ evinde bir yangın çıkmıştır. Evde kayıp bir kadın aranmış ve Yakup'un babası cinayetle suçlansa da DNA bulunamadığı için sonuca varılamamıştır. Bu olayın etkisiyle gece uyku problemi yaşayan Yakup, yanan evin yerine yıllar sonra yenisini yapmıştır. Her şey o ıssız meskende 'Lorem Ipsum Dolor' sırrıyla başlar."