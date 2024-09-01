Forum Muratpaşa, eğitim gündemiyle başlıyor - Son Dakika
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Forum Muratpaşa, eğitim gündemiyle başlıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin daha iyi bir yaşamın olanaklarına odaklanacağı Forum Muratpaşa, 'eğitim' gündemiyle başlıyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Muratpaşa, sorunlara çözüm arayışının da adresi olacak' dedi.

01.09.2024 10:22  Güncelleme: 11:04
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin daha iyi bir yaşamın olanaklarına odaklanacağı Forum Muratpaşa, 'eğitim' gündemiyle başlıyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Muratpaşa, sorunlara çözüm arayışının da adresi olacak" dedi.

Forum Muratpaşa, eğitim gündemiyle başlıyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, düzenlenen forumun sorunlara odaklanan ve insanlar için daha iyi bir yaşamın olanaklarını değerlendiren bir buluşma olduğunu söyledi. Uysal, gıda krizinden iklim değişikliğine, göç ve mülteci sorunundan yoksulluğa tüm sorun alanlarında yıl boyu devam edecek buluşmanın amacının uzlaşıyı ortaya çıkarmak olduğunun altını çizdi.

Forum Muratpaşa'nın birbirini anlamaya çalışan ve ortak aklı arayan herkes için atılmış bir adım olduğunu belirten Başkan Uysal, "Muratpaşa, sorunlara çözüm arayışının da adresi olacak" dedi. Uysal, forumun 18 Eylül'de " Türkiye'de eğitim çıkmazı" başlığında gerçekleşeceğini söyledi.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde saat 16.00'da başlayacak forumun moderatörlüğünü gazeteci ve yazar Meliha Okur yapacak. Forumda CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Prof. Dr. Recep Erhan Erkut ve Prof. Dr. Rıfat Okçabol konuşmacı olarak yer alacak. Forum Muratpaşa'nın ekim ayı gündemi ise göç olacak. Kasımda Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği başlığıyla üçüncüsü düzenlenecek forumun aralık gündeminde ise Çevresel Sorunlar, İklim Değişikliği ve Su olacak.

Kaynak: ANKA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Çevre, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Forum Muratpaşa, eğitim gündemiyle başlıyor - Son Dakika

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