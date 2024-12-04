Foshan\'da Sanat Atölyeleri Bölgesi Kuruldu

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FOSHAN, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Foshan kentinde bulunan ve "güzel seramikler koyu" anlamına gelen Meitaowan sanat atölyeleri bölgesi, bu atölyelerde üretilen eserlere ün kazandı.

Belediye yönetimi bu bölgeyi, eski fabrika binalarını kültürel tesislere ve yaratıcı alanlara dönüştürerek kurdu.

Meitaowan atölye bölgesi, seramik sanatı ustalarının stüdyolarına ve kentsel yenilenme ile endüstriyel dönüşümü teşvik etmeyi amaçlayan moda markalarına ev sahipliği yapıyor.