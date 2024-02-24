Fotokapana yansıyan yaban hayvanlarının eşsiz uyumu - Son Dakika
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Fotokapana yansıyan yaban hayvanlarının eşsiz uyumu

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlara yaban hayvanlarının eşsiz görüntüleri yansıdı. Geyik, Tilki, Ceylan, Vaşak ve Ayı ailesinin görüntüleri yaban hayatının güzelliklerini bir kez daha gösterdi.

24.02.2024 12:21
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Fotokapana yansıyan yaban hayvanlarının eşsiz uyumu

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlara yaban hayvanlarının eşsiz görüntüleri yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ediyor. Bu çerçevede fotokapanlara yansıyan Geyik, Tilki, Ceylan, Vaşak ve Ayı ailesinin görüntüleri yaban hayatının güzelliklerini bir kez daha gösterdi.

Fotokapana yansıyan yaban hayvanlarının eşsiz uyumu
Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Vaşak, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

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