Fotokapanlarla 1847 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Fotokapanlarla 1847 Şüpheli Yakalandı

12.07.2026 09:48
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Jandarma, fotokapanlar sayesinde 1847 suçlu tespit edip yakaladı, suçlar arasında göçmen kaçakçılığı var.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yurt genelinde suçla mücadele kapsamında kullanılan fotokapanlar sayesinde, çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 1847 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, suç ve suçluların tespitinde kullanılan fotokapanlar, çeşitli suçlara karışan şüphelileri görüntüledi.

Fotokapan kayıtları sayesinde göçmen kaçakçılığı, ormanlara izinsiz giriş, uyuşturucu imal ve ticareti, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ile hırsızlık gibi suçlara karıştığı belirlenen 1847 kişi tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Suç ve suçlularla mücadelede Jandarmamız tarafından kullanılan fotokapanlarla daha etkin ve hızlı sonuç alıyoruz. Bu kapsamda; İl Jandarma Komutanlıklarımızca yürütülen çalışmalar neticesinde 1847 şahıs tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şahısların, 1175'i Göçmen kaçakçılığı, 25'i Mülki makamlarca yasaklanmasına rağmen ormanlarımıza izinsiz giriş, 92'si Uyuşturucu İmal ve Ticareti, 323'ü 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, 42'si hırsızlık, 190'ı diğer suçlar nedeniyle adli makamlara teslim edildi ve haklarında işlem başlatıldı."

Göçmen kaçakçılığından hırsızlığa, orman yangınlarıyla mücadeleden kültür ve tabiat varlıklarımıza yönelik suçlara uzanan geniş bir yelpazede, teknolojik imkanların da yardımıyla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Uyuşturucu, Teknoloji, 3. Sayfa, Jandarma, Güvenlik, Göçmen, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fotokapanlarla 1847 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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