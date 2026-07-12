Fotokapanlarla 1847 Şüpheli Yakalandı

JANDARMA Genel Komutanlığı'nın suç ve suçlularla mücadelede etkin şekilde kullandığı fotokapanlar sayesinde, çeşitli suçlardan aranan 1847 şüpheli yakalandı.

İl jandarma komutanlıkları tarafından fotokapanlarla yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 1847 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 1175'inin göçmen kaçakçılığı, 25'inin mülki makamlarca yasaklanmasına rağmen ormanlara izinsiz giriş, 92'sinin uyuşturucu imal ve ticareti, 323'ünün 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, 42'sinin hırsızlık, 190'ının ise diğer suçlardan arandığı belirlendi. Yakalanan şüpheliler, haklarında gerekli adli işlemlerin yapılması için adli makamlara teslim edildi.