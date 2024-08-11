Fotokolektif Atölyesi Renk Temalı Sergi Açtı - Son Dakika
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Fotokolektif Atölyesi Renk Temalı Sergi Açtı

Profesyonel ve amatör fotoğrafçılardan oluşan Fotokolektif Atölyesinin 40 üyesi, renk temasıyla bir sergi açtı. Sergi, Maidan İş ve Yaşam Merkezi avlusunda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Serginin küratörü ve atölyenin kurucusu İsa Özdemir, serginin amatör ve profesyonel fotoğrafçıları bir araya getirdiğini belirtti. Sergide 40 sanatçının 42 fotoğrafı vinil baskı olarak sergilendi. Sergi, bu ay sonuna kadar ziyaretçilere açık olacak.

11.08.2024 10:19
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Profesyonel ve amatör fotoğrafçılardan oluşan Fotokolektif Atölyesinin 40 üyesi "renk" temasıyla sergi açtı.

Fotokolektif Atölyesinde çalışmalarını sürdüren 40 fotoğrafçının açtığı sergi, Maidan İş ve Yaşam Merkezinin avlusunda havuzun üstündeki panellerde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin küratörü ve atölyenin kurucusu fotoğrafçı İsa Özdemir, renk temasıyla açılan serginin amatör ve profesyonelleri bir araya getirdiğini belirtti.

Fotoğraf sanatı, felsefesi ve projeleri konusunda çalışmalar yürüten Fotokolektif Atölyesinin bu sergide renklere vurgu yaptığını belirten Özdemir, 40 sanatçının 42 fotoğrafını vinil baskı yaparak sunduklarını söyledi.

Sergi, bu ay sonuna kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

İsa Özdemir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fotokolektif Atölyesi Renk Temalı Sergi Açtı - Son Dakika

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