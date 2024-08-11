Fotokolektif Atölyesi Renk Temalı Sergi Açtı

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Profesyonel ve amatör fotoğrafçılardan oluşan Fotokolektif Atölyesinin 40 üyesi "renk" temasıyla sergi açtı.

Fotokolektif Atölyesinde çalışmalarını sürdüren 40 fotoğrafçının açtığı sergi, Maidan İş ve Yaşam Merkezinin avlusunda havuzun üstündeki panellerde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin küratörü ve atölyenin kurucusu fotoğrafçı İsa Özdemir, renk temasıyla açılan serginin amatör ve profesyonelleri bir araya getirdiğini belirtti.

Fotoğraf sanatı, felsefesi ve projeleri konusunda çalışmalar yürüten Fotokolektif Atölyesinin bu sergide renklere vurgu yaptığını belirten Özdemir, 40 sanatçının 42 fotoğrafını vinil baskı yaparak sunduklarını söyledi.

Sergi, bu ay sonuna kadar açık kalacak.