Fourreau, AP'de 190 çocuğun yaralandığı lise eylemlerinde Nunez'i sorumlu tuttu - Son Dakika
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Fourreau, AP'de 190 çocuğun yaralandığı lise eylemlerinde Nunez'i sorumlu tuttu

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AP üyesi Emma Fourreau, Strazburg'daki Genel Kurul oturumunda lise eylemlerinde 190 reşit olmayanın yaralandığını belirterek Fransa'nın çocuklarını sakatladığını savundu. Fourreau, kolluk kuvvetlerine itidalli davranma talimatı vermediğini söyleyen Bakan Nunez'i sorumlu tuttu.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransız üyesi Emma Fourreau, günlerdir devam eden lise eylemlerinde Fransa'nın çocuklarını sakatladığını söyledi.

Fourreau, dün Strazburg kentinde AP Genel Kurulunda ülkedeki lise eylemlerine ilişkin düzenlenen oturumda söz aldı.

"Fransa çocuklarını sakatlıyor." diyen Fourreau, eylemler kapsamında Tours kentinde bir öğrencinin gözünü kaybettiğini, Saint-Ouen l'Aumone kentinde bir öğrencinin çenesinin kırıldığını ve Lens kentinde bir çocuğun elinin koptuğunu ifade etti.

Fourreau, polisin Belfort kentinde bir öğrenciyi suda boğma girişiminde bulunduğu iddiasını dile getirerek, eylemlerde reşit olmayan 190 kişinin yaralandığını söyledi.

Bu durumdan Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'i sorumlu tutan Fourreau, Nunez'in eylemler kapsamında kolluk kuvvetlerine itidalli davranma talimatı vermediğini dile getirdiğini hatırlattı.

Fourreau, eylemlerde eşi benzeri görülmemiş polis şiddetine maruz kalan 14 ila 16 yaşlarındaki çocuklara karşı itidalli davranılmadığını belirterek, söz konusu çocukların yalnızca makul eğitim koşulları istediğini kaydetti.

Eylem yapan Fransız öğrenciler hakkında Fourreau, "Okullarında yağmur yağarken tavan üstlerine düşüyor, tuvaletlerin kapısı yok, masa, sandalye ve öğretmeni olmayan ve kendi haline terk edilen 40 öğrencinin olduğu sınıflarda lağım fareleri dolaşıyor." dedi.

Fourreau, Paris hükümetinin yıllardır gençliği küçümsediğini ve kamu eğitimini yok ettiğini savunarak, "Kolu kopan bir öğrenci yerine yanan bir çöp kutusuna kendisini daha yakın hissedenlere yazıklar olsun." diye konuştu.

AP Genel Kurulu oturumları 8 Ekim'e kadar Strazburg kentinde devam edecek.

Fransa İçişleri Bakanı Nunez, 2 Ekim'de konuk olduğu TF1 kanalında yaptığı açıklamada, lise eylemleri kapsamında kolluk kuvvetlerine itidalli davranma talimatı vermediğini söylemişti.

İçişleri Bakanının bu sözleri muhalefetin tepkisine neden olmuştu.

Kaynak: AA
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