FPÖ, Avusturya Seçimini Kazandı - Son Dakika
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FPÖ, Avusturya Seçimini Kazandı

Aşırı sağcı FPÖ, Avusturya'da yapılan genel seçimde yüzde 28,8 oyla birinci oldu.

30.09.2024 00:16
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Avusturya'da yapılan genel seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) oyların yüzde 28,8'ini alarak ülke tarihinde ilk defa birinci sırada tamamladı.

Kamu yayıncı kuruluşu ORF'nin paylaştığı sandık çıkış anketine göre, seçime katılım oranı yüzde 78 olurken, aşırı sağcı FPÖ oyların yüzde 28,8'ini alarak sandıktan çıkan birinci parti oldu.

İktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 26,3 ile ikinci, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 21,1 ile üçüncü oldu.

Liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) yüzde 9,3, oranında ve iktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisi de yüzde 8,3 oranında oy aldı.

Bu sonuçlara göre 183 üyeden oluşan ulusal meclise, FPÖ 56, ÖVP 52, SPÖ 41, NEOS 18, Yeşiller ise 16 milletvekili gönderecek.

Aşırı sağcılar hükümet kurmak istiyor

Kurulduğu 1956'dan bu yana ilk defa bir genel seçimde birinci olan aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl, kendisi ile koalisyon kurmak istemeyen diğer partilere vatandaşın verdiği mesajı iyi düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Kickl, partisinin pozisyonunda bir değişiklik olmayacağını, seçmenden aldığı destekle hükümet kurmak istediklerini dile getirdi.

Meclise giren partiler aşırı sağla koalisyon kurmak istemiyor

2019'da yapılan genel seçime göre yüzde 11'in üzerinde oy kaybeden merkez sağ ÖVP Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer da seçim öncesinde açıkladığı gibi aşırı sağcı lider Kickl'e koalisyon kurmayacağını, bu husustaki yaklaşımının değişmediğini ifade etti.

Meclise girmeyi başaran partilerin hiçbirisi FPÖ ile koalisyon kurmayacağını bildirirken, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in aşırı sağcı Kickl'e hükümeti kurma yetkisi verip vermeyeceği de merak ediliyor.

Cumhurbaşkanından demokratik değerler vurgusu

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, hükümet kurulumunda liberal demokrasilerinin temel unsurlarına dikkat edeceğini belirterek, hukuk devleti, özgür basın, Avrupa Birliği (AB) üyeliği, azınlıkların hakları gibi temel değerler üzerine Avusturya'nın güvenlik ve huzurunun inşa edildiğinin altını çizdi.

Bu arada aşırı sağcıların seçim zaferi parlamento önünde bir grup gösterici tarafından protesto edildi.

Avusturya'da 2019'da yapılan genel seçimde, merkez sağ ÖVP yüzde 37,4, SPÖ yüzde 21,2, aşırı sağcı FPÖ yüzde 16,2, Yeşiller yüzde 13,9 ve NEOS ise yüzde 8,9 oranında oy almıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avusturya, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel FPÖ, Avusturya Seçimini Kazandı - Son Dakika

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