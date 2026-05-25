Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Başlıyor

Haldun Dormen'e ithaf edilen ve Tiyatro Frankfurt'un ev sahipliğinde düzenlenen "13. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali", 3 Haziran'da Haldun Dormen Anma Gecesi ile başlayacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, "Kırmızı Küre", "Ebedi Barış" ve "Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" oyunlarıyla festivalde yer alacak.

Festival gösterimleri, Almanya'nın Frankfurt kentindeki önemli kültür merkezlerinden Gallus Theater'da gerçekleştirilecek.

"Bakmak yetmez, görmeye hazır mısın?" temasıyla hazırlanan festival ile sanat aracılığıyla kültürler arası etkileşim ve toplumlar arası diyaloğun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

"Tiyatro bir ihtiyaçtan ortaya çıktı"

Festival başkanı Kamil Kellecioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale ilişkin başlangıçta çok büyük hayalleri olmadığını ancak güçlü bir inancı olduğunu belirterek, "Muhsin Ertuğrul'un çok güzel bir sözü vardır: İnsanı insana insanla anlatan bir sanat. İnsanı insana anlatan bir sanat tiyatro. Sınır tanımaz. Bugün hala aynı duyguyla sahnedeyiz." dedi.

Tiyatronun meslekten ziyade hayata tutunma biçimi olduğunu ifade eden Kellecioğlu, şunları kaydetti:

"Tiyatro bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Türk tiyatrosunun en büyük gücünün samimiyet olduğunu biliyorum. Burada yaşayan insanların kendi dillerine, kültürlerine duydukları hasretle birlikte küçük bir alanda başladık bu oluşuma. Gurbette insan sürekli soruyor, 'Ben kimim?' Biz de bu sorunun cevabını aradık. Sahnede bu sorunun cevabını dayatmıyoruz, seyirciyle birlikte arıyoruz. Tiyatro tam da bu yüzden iyileştirici bir alan oldu ve ilgi görmeye başladı. Önce Türkler, sonra da Almanlar ya da Türkçe ve Almanca bilen toplumun her kesiminden insana hitap eden bir sanat. Dil sadece kelime değil, duygu taşıyor. Türkçe sahnede olduğunda seyirci kendi iç sesiyle karşılaşıyor. Üstelik dilini anlamayan seyirci bile o duyguyu hissediyor. Çünkü sanat her zaman tercümeye ihtiyaç duymaz. Bu bağlamda da sahnede bizim ortak bir dilimiz var: Tiyatro."

Kellecioğlu, festivalde 30 kişilik ekibin görev yaptığını söyleyerek, "Biz, gençlerin sadece sahneye çıkmasını değil, sözlerini de söylemesini istiyoruz. Tiyatro Frankfurt'ta gençlere alan açmak bizim için bir tercih değil, bir görev. Dilimizi, kültürümüzü, sanatımızı yaşattığımız tiyatroyu ileride yeni kuşağa, genç nesillere aktararak onların bunu yaşatmasını sağlayabilmeliyiz. Çünkü sanat ancak devredilirse yaşar. Kültür ancak devredilirse yaşar. Tiyatro aslında bir hafıza, kimlik alanı. Kimliğimizi kaybedersek hafızamızı kaybederiz. Hafızamızı kaybedersek kültürümüzü, dilimizi, geldiğimiz yerleri kaybederiz." ifadelerini kullandı.

Festivalde neler var?

Festival takvimine göre 4 Haziran'da çocuk oyunu "Kırmızı Küre" ile Can Yılmaz ve Zafer Algöz'ü buluşturan "Burada Olan Burada Kalır", 5 Haziran'da "Ebedi Barış", 6 Haziran'da "Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor", 7 Haziran'da Evliya Aykan ile Kamil Kellecioğlu'nu bir araya getiren "Çelebisiz Evliya" ve "Muhammet Ali", 8 ve 9 Haziran'da ise "Bulaşıkçılar" oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyuncular Tamer Levent, Ayşenil Şamlıoğlu, Burcu Uygur, Işıl Kasapoğlu ve Prof. Dr. Senem Cevher festivalde düzenlenen atölye ve söyleşilere katılacak.

Frankfurt Belediye Başkanı Mike Josef, Hessen Kültür, Bilim ve Sanat Bakanlığı Müsteşarı Christoph Degen ve Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Nagehan İlknur Akdevelioğlu himayelerinde düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu, Ziraat Bank ve Gallus Theater, Kulturamt Frankfurt am Main, Kulturfonds Frankfurt RheinMain ve IKK Südwest'in katkılarıyla gerçekleştirilen festivalle ilgili detaylı bilgiye Tiyatro Frankfurt'un sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden ulaşılabiliyor.