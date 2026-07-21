Fransa, 15 Yaş Altı Çocuklar İçin Sosyal Medyayı Yasakladı - Son Dakika
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Fransa, 15 Yaş Altı Çocuklar İçin Sosyal Medyayı Yasakladı

21.07.2026 22:20
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Fransız parlamentosu, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan tasarıyı kabul etti.

Fransız parlamentosu, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteklediği 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimlerinin engellenmesine ilişkin tasarı, Fransız Senatosu'nda kabul edilmesinin ardından Ulusal Meclis'te de oylandı.

Tasarının oylandığı oturumda söz alan milletvekilleri, bu düzenlemenin Fransız çocuklarını korumak için bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Aylardır süren müzakerelerin ardından nihai halini alan tasarı, 81'e karşı 279 milletvekilinin desteğiyle kabul edildi. Böylece Fransa, "sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi" oldu.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "söz verdiği gibi" 15 yaş altına sosyal medyanın yasaklandığını duyurdu.

Tasarıya destek veren parlamenterlere teşekkür eden Macron, çocukları çevrim içi ortamda korumak için yasanın hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

1 Eylül'den itibaren sosyal medya hesabı açılmasına izin verilmeyecek

Tasarıya göre, sosyal medya platformlarına yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirilecek ve 15 yaşından küçük çocukların 1 Eylül'den itibaren sosyal medya hesabı açmasına izin verilmeyecek.

Sosyal medya platformlarından, halihazırda açık olan 15 yaş altı hesapları 4 ay içinde kapatmaları istenecek.

Fransa'da 15 yaş altının sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeye ilişkin tasarı metni, ocakta Ulusal Mecliste, nisanda Senatoda onaylanmıştı ancak tasarılar arasında farklar bulunuyordu. Ulusal Meclis ve Senato, dün, aynı tasarı metni üzerinde uzlaşmıştı.

Son dönemlerde reşit olmayanların sosyal medya kullanımı ülkelerin gündemindeyken, dünya genelinde 20 civarında ülke, çocukların sosyal medyaya erişimine yönelik düzenlemeler yaptı veya yapacağını duyurdu.

Avustralya, Çin, Brezilya, Endonezya ve Malezya, sosyal medya kullanımına yaş sınırı düzenlemesi getiren ülkeler arasında yer alırken, AB de bu yönde adımlar atacağı taahhüdünde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa, 15 Yaş Altı Çocuklar İçin Sosyal Medyayı Yasakladı - Son Dakika

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