Fransa 2027 Cumhurbaşkanlığı Seçim Tarihleri Belli Oldu - Son Dakika
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Fransa 2027 Cumhurbaşkanlığı Seçim Tarihleri Belli Oldu

01.07.2026 11:27
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Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 18 Nisan, ikinci turu 2 Mayıs'ta yapılacak.

Fransa'da gelecek cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunun 18 Nisan, ikinci turunun 2 Mayıs 2027'de yapılacağı bildirildi.

Yerel basının hükümete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 dönem üst üste görev yaptığı için yeniden adaylığını koyamayacağı 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinin tarihi belli oldu.

İki turlu seçimler için ilk turu için 18 Nisan, ikinci turu için 2 Mayıs 2027 tarihi belirlendi.

Fransa'da ilk turda herhangi bir adayın yüzde 50 barajını aşamaması halinde en çok oy alan iki aday ikinci turda yarışıyor.

Ülkede 2027'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri için Ulusal Birlik (RN) partisi Genel Başkanı Jordan Bardella aşırı sağın olası adayı olarak öne çıkıyor. Kamuoyu anketlerinde, genç liderin iki turlu seçimlerin ilk turunu geçerek yarışın favori isimlerinden biri olacağı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı seçimleri için adı geçen aşırı sağın önde gelen ismi RN Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen'in adaylığı ise yolsuzluktan hüküm giydiği ve 5 yıl siyasi yasak getirildiği davanın 7 Temmuz'da sonuçlanacak temyiz sürecine bağlı bulunuyor.

Eski İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, eski Cumhurbaşkanı François Hollande da seçimlerde adaylığını koyan isimler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Politika, Fransa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa 2027 Cumhurbaşkanlığı Seçim Tarihleri Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa 2027 Cumhurbaşkanlığı Seçim Tarihleri Belli Oldu - Son Dakika
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