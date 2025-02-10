Fransa, ABD'nin Ek Gümrük Vergilerine Karşı AB'yi Harekete Geçmeye Çağırdı - Son Dakika
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Fransa, ABD'nin Ek Gümrük Vergilerine Karşı AB'yi Harekete Geçmeye Çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi uygulamasına karşı AB'yi uyardı.

10.02.2025 16:16
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ilave vergi uygulama girişimine karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

Barrot, konuk olduğu Fransız TF1 kanalında, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma ek tarifler uygulanacağına yönelik açıklamasını değerlendirdi.

Trump'ın söz konusu ürünlerin ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini açıklamasına karşılık Fransa ve Avrupa'nın adım atacağını ifade eden Barrot, "Hangi sektörlerin bu misilleme önlemlerine tabi tutulacağını belirleyecek olan kurum AB Komisyonudur." dedi.

Barrot, AB Komisyonundan, çelik ve alüminyuma ABD'nin ek tarifler uygulamasına karşı harekete geçmesini isteyerek, "Çıkarlarımızı savunmak söz konusu olduğunda, herhangi bir tereddüdümüz olmamalı. Avrupa Birliği ile ticaret savaşına girmek kimsenin yararına değil." diye konuştu.

ABD vergi uygularsa AB karşılık verecek

AB Komisyonu, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, AB ürünlerine ek tarife uygulanmasıyla ilgili ABD'den resmi bir bildirim almadıklarını, ancak ABD'nin bu adımı atması durumunda karşılık vereceklerini bildirmişti.

Açıklamada, "AB, ihracatına tarife uygulanması için hiçbir gerekçe görmüyor. Avrupa'daki işletmelerin, çalışanların ve tüketicilerin çıkarlarını haksız önlemlerden korumak için tepki göstereceğiz." ifadelerine yer verilmişti.

Trump, dün çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 gümrük vergisi açıklayacağını duyurmuştu. Trump, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirmişti.

Yarın veya çarşamba günü için ise mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri duyuracağını dile getiren Trump, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa, ABD'nin Ek Gümrük Vergilerine Karşı AB'yi Harekete Geçmeye Çağırdı - Son Dakika

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