Fransa Başbakanı'na İslam karşıtlığına karşı ihtiyat çağrısı - Son Dakika
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Fransa Başbakanı'na İslam karşıtlığına karşı ihtiyat çağrısı

Fransa Başbakanı\'na İslam karşıtlığına karşı ihtiyat çağrısı

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Yahudi karşıtlığıyla mücadele söyleminde bulunduktan sonra, Paris Büyük Camisi tarafından yapılan açıklamada, hükümetin Müslümanlara yönelik ayrımcılığa karşı da ihtiyatlı olması istendi. Açıklamada, Başbakan ve hükümetin Müslümanlara yönelik ayrımcılığı kınaması ve örnek teşkil etmesi çağrısı yapıldı.

08.05.2024 21:27
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Fransa'da, Yahudi karşıtlığı ile mücadele söyleminde bulunan Fransa Başbakanı Gabriel Attal'a İslam karşıtlığını önlemede de ihtiyatlı olması çağrısı yapıldı.

BFMTV'nin haberine göre, Paris Büyük Camisi'nden yapılan yazılı açıklamada, hükümetten Müslümanlara yönelik her türlü ayrımcılığa karşı ihtiyatlı olması istendi.

Başbakan Attal'ın ülkedeki Yahudi kurumların çatı kuruluşu olan Fransa Yahudi Konseyinin (CRIF) 38'inci geleneksel yemeğinde yaptığı "antisemitizmle mücadele" konuşmasının ardından yapılan açıklamada hükümet, diğer topluluklara yönelik ayrımcılığa karşı da eş değer bir tutum sergilemeye çağrıldı.

Açıklamada, "Başbakan ve hükümetini Müslümanlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve damgalamayı açık ve net bir şekilde kınayarak örnek teşkil etmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kendisi de Yahudi olan Attal CRIF'nin yemeğinde yaptığı konuşmada, 2024'ün ilk çeyreğinde ülkede "366 antisemit olay" kaydedildiğini ve bunun "2023'ün ilk üç ayına kıyasla yüzde 300'lük bir artış" anlamına geldiğini iddia ederek "Her antisemitik saldırı, Fransız bayrağına sürülen bir lekedir. Bu nedenle bunlara asla müsamaha göstermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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