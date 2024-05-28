Fransa BM Daimi Temsilcisi: BM Güvenlik Konseyi Harekete Geçmeli - Son Dakika
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Fransa BM Daimi Temsilcisi: BM Güvenlik Konseyi Harekete Geçmeli

Fransa BM Daimi Temsilcisi: BM Güvenlik Konseyi Harekete Geçmeli

Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, Gazze konusunda yeni bir karara ihtiyaç olduğunu belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nin sadece konuşmamalı, harekete geçmesi gerektiğini söyledi. De Riviere, Gazze'de acilen ateşkes sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı ve Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı uyarınca İsrail'in operasyonlarının sonlanması gerektiğini dile getirdi. BMGK'nin görevini yerine getirmek zorunda olduğunu belirten de Riviere, Fransa'nın İsrail'in zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu kampa yönelik saldırısına karşı kızgınlığını ifade etti.

28.05.2024 23:31
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NEW Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, Gazze konusunda yeni bir karara ihtiyaç olduğunu belirterek, "BM Güvenlik Konseyi, sadece konuşmamalı, harekete geçmeli." açıklamasında bulundu.

De Riviere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen acil kapalı Refah oturumu öncesinde basına değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de acilen ateşkes sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini kaydeden de Riviere, Fransa'nın İsrail'in zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu kampa yönelik saldırısına karşı kızgınlığını dile getirdiğini anımsattı.

De Riviere, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı uyarınca İsrail'in operasyonlarının sonlanması gerektiğini vurguladı.

Gazze konusunda yeni bir karara ihtiyaç olduğunu belirten de Riviere, "BM Güvenlik Konseyi, sadece konuşmamalı, harekete geçmeli." dedi.

De Riviere, BMGK'nin görevini yerine getirmek zorunda olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Fransa, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa BM Daimi Temsilcisi: BM Güvenlik Konseyi Harekete Geçmeli - Son Dakika

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