Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan ve kabinesinin istifasını kabul etti - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan ve kabinesinin istifasını kabul etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, erken genel seçimlerdeki mağlubiyetin ardından Başbakan Gabriel Attal ve kabinesinin istifasını kabul etti. Attal ve hükümetin diğer üyeleri, yeni bir hükümet atanana kadar ülkenin genel işlerini yürütecek. Macron'un attığı bu adımla, erken genel seçimlerde milletvekili seçilen 17 Bakan, yasama faaliyetlerine katılabilecek. Seçimin galibi sol ittifakının ise ortak başbakan adayı üzerinde henüz anlaşma sağlanamadı.

16.07.2024 19:55
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iktidar kanadının mağlubiyetle tamamladığı erken genel seçimlerin ardından Başbakan Gabriel Attal ve kabinesinin istifasını kabul etti.

İktidarın kurduğu "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakının 30 Haziran ve 7 Temmuz'daki erken genel seçimlerdeki mağlubiyetinin ardından, Macron'un kabinesi ilk kez Bakanlar Kurulu için Cumhurbaşkanlığı ofisinde bir araya geldi.

Toplantının ardından Macron'un, Attal'ın istifasını bu akşam kabul edeceği gündeme geldi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gabriel Attal'ın sunmuş olduğu hükümetin istifasını bugün kabul etti." ifadesine yer verilirken, Attal ve hükümetin diğer üyelerinin yeni bir hükümet atanana kadar ülkenin genel işlerini yürütmeye devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, bu sürecin bir an önce tamamlanması için, cumhuriyet yanlısı siyasi güçlerin Fransız halkına hizmet eden proje ve adımlar konusunda birlikte çalışması gerektiği vurgulandı.

Macron'un attığı bu adımla, erken genel seçimlerde milletvekili seçilen 17 Bakan, yasama faaliyetlerine katılabilecek.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın, Attal ve kabinesinin istifasını, 18 Temmuz'da düzenlenecek yeni Meclisin ilk Genel Kurulu'ndan 2 gün önce kabul etmesi dikkati çekti.

Seçim mağlubiyetinin ardından gelen istifa

İktidar partisi Rönesans'ın 6-9 Haziran'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki mağlubiyetinin ardından, Macron 9 Haziran'da Ulusal Meclis'i feshederek ülkeyi erken seçim sürecine soktu.

1 aydan kısa bir sürede düzenlenen genel seçimlerde, 5 yıl boyunca görev alacak yeni 577 milletvekili adayı belirlendi ancak herhangi bir parti veya ittifak Meclis'te salt çoğunluğu sağlamak için gerekli 289 sandalye sayısına ulaşamadı.

Seçim sürecinde anketlerin başta gösterdiği aşırı sağ ittifakı yarışı ikinci sırada, solcu ittifakı Yeni Halk Cephesi'nin arkasında bitirdi.

Solun beklenmedik galibiyetiyle sonuçlanan seçimde, iktidar kanadı bir önceki 2022 genel seçimlerine göre 90 kadar milletvekilini kaybederek, seçimde üçüncü sıraya yerleşti.

Attal, genel seçimlerin ikinci turunun sonuçları açıklandıktan sonra 7 Temmuz akşamı başbakanlık ofisinde yaptığı konuşmada, "Bu seçimde temsil ettiğim siyasi grup, bu akşam çoğunluğu sağlayamıyor. Cumhuriyet geleneğine ve prensiplerime uygun olarak yarın sabah Cumhurbaşkanı'na istifamı sunacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Ertesi gün Macron'a istifasını sunacağını belirten Attal, bu sözünü tutmuştu.

Macron, 8 Temmuz'da istifasını reddettiği Attal'ın "ülkenin istikrarı" için görevine "şimdilik" devam etmesini istemişti.

Seçimin galibi sol ittifakının başbakan adayı arayışı sürüyor

Seçime Yeni Halk Cephesi adı altındaki sol ittifakla katılan 4 solcu ve çevreci parti ise 1 haftaya aşkın süredir devam eden müzakerelerde henüz ortak başbakan adayı üzerinde anlaşamadı.

Solcu ittifakının farklı partileri, Huguette Bello ve Laurence Tubiana gibi kadın başbakan aday isimlerini öne sürse de, Bello'nun adaylığına Sosyalist Partisi (PS) karşı çıktı.

Aynı ittifakın ortaklarından aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin de Tubiana ismine sıcak bakmamasıyla, seçimin galibi Yeni Halk Cephesi'nde ortak başbakan adayı arayışı için yapılan müzakerelerde henüz bir neticeye varılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan ve kabinesinin istifasını kabul etti - Son Dakika

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