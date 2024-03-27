Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Brezilya'da Lula da Silva ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 3 günlük resmi Brezilya ziyareti kapsamında, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü.
Macron, Brezilya'daki ilk gün temaslarında mevkidaşı Lula da Silva ile Amazon bölgesine bağlı Belem kentinde bir araya geldi.
Brezilya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki liderin Amazon'a bağlı Guajara Körfezi üzerinden Combu Adası'na geçecekleri ve burada kakao geliştirme projesini ziyaret edecekleri kaydedildi.
Macron'un Amazon'un en tanınmış ve en uzun ömürlü savunucularından birisi olarak kabul edilen 92 yaşındaki Kayapo Kabilesinden Raoni Metuktire'ye "Ulusal Nişan" vereceği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, Macron'un yarın Rio de Janeiro kentinde her iki ülkeden 200 iş insanıyla bir araya geleceği ve daha sonra Sao Paulo'ya geçeceği belirtildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 28 Mart'ta başkent Brasilia'da Lula da Silva tarafından devlet töreniyle karşılanacağı bildirildi.
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