Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Moskova'daki terör saldırısını kınadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısını kınadı.
Fransız makamları, Moskova'da dün gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösterdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Macron, saldırıyı güçlü şekilde kınadı.
Fransa Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ise "Moskova'dan gelen görüntüler korkunç. Düşüncelerimiz, kurbanlar, yaralılar ve Rus halkıyla birlikte. Bu menfur eylemler tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır." ifadelerine yer verildi.
Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı saldırı düzenlenmişti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların salonda rastgele ateş açması yer alırken, Rus Federal Güvenlik Servisi, terör saldırısında 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının artabileceğini bildirmişti. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da 60'ı ağır olmak üzere 115 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında çıkan yangının söndürülmesi için ise yüzlerce ekip sevk edilmişti. Binanın çatısı, bir süre sonra çökmüştü.
Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için "görev gücü" kurulduğu açıklanmıştı.
Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya), silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik operasyonun sürdüğünü bildirmişti.
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