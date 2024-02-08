Fransa\'da 2023\'te aşırı sıcaklar nedeniyle 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti

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Fransa'da 2023'te aşırı sıcaklar nedeniyle 5 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde araştırmacı Guillaume Boulanger, yaptığı basın açıklamasında, 2023 yaz aylarındaki ölümlerin yüzde 3'üne aşırı sıcakların neden olduğunu belirtti.

Boulanger, 2023 yaz aylarında 5 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Bu kişilerden yaklaşık 3 bin 700'ünü 75 yaş ve üstü kişiler oluşturuyor.

Fransa'da 2023, son yıllarda aşırı sıcaklara bağlı ölenlerin sayısının en yüksek olduğu yıllardan biri oldu.

Ülkede geçen yıl, yaz aylarında 4 aşırı sıcak hava dalgası yaşanırken, 2023 yaz dönemi 1900'den bu yana en sıcak 4. yaz olarak kayıtlara geçti.