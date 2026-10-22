Lille zaferi Galatasaray'a 2,1 milyon euro kazandırdı, gelir 20,72 milyon euroya çıktı - Son Dakika
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Lille zaferi Galatasaray'a 2,1 milyon euro kazandırdı, gelir 20,72 milyon euroya çıktı

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Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 yenen Galatasaray, organizasyondaki ilk galibiyetiyle 2,1 milyon euro prim aldı. 18,62 milyon euroluk katılım payıyla birlikte sarı-kırmızılıların bu iki kalemden elde ettiği gelir 20,72 milyon euroya ulaştı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i deplasmanda 4-2 yenerek ilk galibiyetini alırken 2,1 milyon euro prim kazandı. Sarı-kırmızılıların katılım payı ve maç sonucu primlerinden oluşan toplam geliri 20,72 milyon euroya ulaştı.

FRANSA’DA HEM ÜÇ PUAN HEM KAZANÇ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille’e konuk oldu. Pierre Mauroy Stadı’ndaki mücadelede 2-1 geriye düşen sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 4-2 kazanarak organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Fransa deplasmanından üç puanla dönerken galibiyet primiyle gelirini de artırdı.

LILLE ZAFERİ 2,1 MİLYON EURO GETİRDİ

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında her galibiyet için verilen 2,1 milyon euroluk prime hak kazanan Galatasaray, bu sezonki ilk maç sonucu gelirini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk iki haftasında Sporting ve Barcelona karşısında mağlubiyet yaşamıştı.

KATILIM PAYI 18,62 MİLYON EURO

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılımıyla 18,62 milyon euroluk başlangıç payına da hak kazandı. Organizasyondaki 36 kulüp için belirlenen bu tutar, maç sonuçlarına bağlı primlerden ayrı hesaplanıyor. UEFA’nın gelir dağılımı

TOPLAM GELİR 20,72 MİLYON EUROYA ULAŞTI

Lille galibiyetinden gelen 2,1 milyon euro, katılım payına eklendiğinde Galatasaray’ın bu iki kalemden elde ettiği gelir 20,72 milyon euroya yükseldi.

Bu hesaplamaya değer payı, lig aşaması sıralama bonusları ve sonraki turlara katılım ödülleri dahil değil. Sarı-kırmızılıların turnuvadan elde edeceği toplam kazanç, alacağı sonuçlara ve ulaşacağı aşamaya göre artabilecek.

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GalatasarayLilleSporSon Dakika

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