Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı anketinde Le Pen ilk turda yüzde 31 oyla öne geçiyor - Son Dakika
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Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı anketinde Le Pen ilk turda yüzde 31 oyla öne geçiyor

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Cluster 17 anketine göre Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda aşırı sağcı RN adayı Le Pen yaklaşık yüzde 31 oyla önde. LFI adayı Melenchon ile merkez sağcı Ufuklar adayı Philippe'in yüzde 19 oyla ikincilik için yarışması bekleniyor.

Fransa'da yapılan anket, gelecek yıl düzenlenecek iki turlu cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin adayı Marine Le Pen'in açık ara önde olduğunu gösterdi.

Cluster 17 araştırma şirketinin anketine göre, Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda, aşırı sağın adayı Le Pen'in başı çekeceği tahmin ediliyor.

Ankette, 2027de yapılacak 2 turlu seçimlerin ilk turunu; RN adayı Le Pen'in oyların yaklaşık yüzde 31'ini alarak ilk sırada tamamlayacağı, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi adayı Jean-Luc Melenchon ve merkez sağcı Ufuklar Partisi adayı Edouard Philippe'in ise yüzde 19 oy oranıyla ikincilik için yarışacağı öngörülüyor.

Sosyal demokratların adayı olarak belirlenmesi halinde Raphael Glucksmann'ın yüzde 12, merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisi adayı Bruno Retailleau'nun ise yüzde 7,5 oy alacağı tahmin edilen ankette, Edouard Phillippe yerine merkez sağdan eski Başbakan Gabriel Attal'ın yarışması durumunda ise Melenchon'un ikinci sırayı garantileyeceği öne sürülüyor.

Macron, gelecek yılki seçimlere yeniden aday olamayacak

Fransa'da son 3 seçimdir aşırı sağ oylarını artırırken; üst üste iki dönem görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek yılki seçimlere yeniden aday olamayacak.

İki turlu cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turu için 18 Nisan, ikinci turu için 2 Mayıs 2027 tarihi belirlendi.

İlk turda herhangi bir adayın yüzde 50 barajını aşamaması halinde en çok oy alan iki aday ikinci tur için yarışacak.

Kaynak: AA
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