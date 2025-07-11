Fransa'da 3 Siyasetçi 1 Yıl Siyasetten Men Edildi

Fransa'da milletvekilliği düşürülen siyasetçiler Jean Laussucq, Stephane Vojetta ve Brigitte Bareges'in 1 yıl siyasetten menedildiği bildirildi.

Anayasa Konseyi, Cumhuriyet İçin Sağcılar Birliği grubundan Bareges ile Cumhuriyet İçin Birlikte grubundan Laussucq ve Vojetta'nın katıldığı seçimlerde yürüttükleri kampanyaların finansmanındaki usulsüzlüklere ilişkin kararını açıkladı.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, geçen yılki genel seçimlerde seçilen söz konusu 3 siyasetçinin milletvekilliği düşürüldü ve haklarında 1 yıl siyasetten men cezası verildi.

Derhal geçerli olacak karar neticesinde, bu siyasetçilerin temsil ettiği 3 bölgede yeniden seçime gidilecek.

Laussucq'un, seçim kampanyası masraflarını şahsi banka hesabıyla ödediği ve bu masrafların büyük bir kısmının üçüncü şahıslar tarafından finanse edildiği belirlendi.

Bareges'in belediye başkanı olduğu Montauban Belediyesinde çalışan 2 kişiyi, milletvekili seçimlerinde kampanyasına katılmış gibi göstererek sahte fatura düzenlediği ortaya çıktı.

Vojetta'nın da seçim kampanyası sırasında özellikle ulaşım faturalarında düzensizlik olduğu tespit edildi.