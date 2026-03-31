Fransa'da AB Bayrakları İndirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da AB Bayrakları İndirildi

31.03.2026 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşırı sağcı belediye başkanları, Fransa'da AB bayraklarını indirerek tartışmalara yol açtı.

Fransa'da 22 Mart'ta tamamlanan yerel seçimlerin ardından göreve başlayan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili belediye başkanları, belediye binalarındaki Avrupa Birliği (AB) bayraklarını indirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'da 15 Mart ve 22 Mart'ta yapılan iki turlu yerel seçimlerde yaklaşık 60 belediyede aşırı sağcı adaylar başkanlık koltuğuna otururken göreve başlayan bazı isimlerin belediye binalarından AB bayraklarını indirmesi kamuoyunda tartışmaya yol açtı.

RN partisinden Carcassonne Belediye Başkanı Christophe Barthes, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belediyedeki Avrupa bayrakları insin. Fransız bayrakları asılsın." ifadelerine yer verirken, aşırı sağcıların bu tutumu hükümet kanadından tepkiyle karşılandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, X hesabından yaptığı açıklamada, RN'li belediye başkanlarının bayrak indirme girişimlerine ilişkin "Bu kim olduğumuza ihanettir." değerlendirmesinde bulundu.

Barışı garanti altına almak ve büyüyen imparatorluk baskılarına karşı bağımsızlığını korumak için "AB'yi isteyenin Fransa olduğu" değerlendirmesinde bulunan Barrot, "Çin ve Amerikan süper güçleri arasındaki çatışmanın her geçen gün arttığını ve bu durumun Avrupa'nın egemenliğini ve refahını tehdit ettiğini" vurguladı.

Bu bağlamda AB'nin "birçok ülkeye ilham veren üçüncü yol" olduğu yorumunda bulunan Barrot, belediye binalarındaki AB bayraklarının da bu umudu simgelediğini ifade etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da AB Bayrakları İndirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 15:33:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Fransa'da AB Bayrakları İndirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.