Fransa'da AB Bayrakları İndirildi

Fransa'da 22 Mart'ta tamamlanan yerel seçimlerin ardından göreve başlayan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili belediye başkanları, belediye binalarındaki Avrupa Birliği (AB) bayraklarını indirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'da 15 Mart ve 22 Mart'ta yapılan iki turlu yerel seçimlerde yaklaşık 60 belediyede aşırı sağcı adaylar başkanlık koltuğuna otururken göreve başlayan bazı isimlerin belediye binalarından AB bayraklarını indirmesi kamuoyunda tartışmaya yol açtı.

RN partisinden Carcassonne Belediye Başkanı Christophe Barthes, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belediyedeki Avrupa bayrakları insin. Fransız bayrakları asılsın." ifadelerine yer verirken, aşırı sağcıların bu tutumu hükümet kanadından tepkiyle karşılandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, X hesabından yaptığı açıklamada, RN'li belediye başkanlarının bayrak indirme girişimlerine ilişkin "Bu kim olduğumuza ihanettir." değerlendirmesinde bulundu.

Barışı garanti altına almak ve büyüyen imparatorluk baskılarına karşı bağımsızlığını korumak için "AB'yi isteyenin Fransa olduğu" değerlendirmesinde bulunan Barrot, "Çin ve Amerikan süper güçleri arasındaki çatışmanın her geçen gün arttığını ve bu durumun Avrupa'nın egemenliğini ve refahını tehdit ettiğini" vurguladı.

Bu bağlamda AB'nin "birçok ülkeye ilham veren üçüncü yol" olduğu yorumunda bulunan Barrot, belediye binalarındaki AB bayraklarının da bu umudu simgelediğini ifade etti.