Fransa'da Altın Maymunlar İlk Kez Sergilendi

SAİNT-AİGNAN, 8 Mayıs (Xinhua) -- Fransa'nın Saint-Aignan kentindeki Beauval Hayvanat Bahçesi'nde kapalı alanda bulunan ahşap kirişlerin üzerindeki altın maymunlar, 7 Mayıs 2025.
Çin'den gelen üç altın maymun çarşamba günü Fransa'daki Beauval Hayvanat Bahçesi'nde ilk kez halkla buluştu. Altın maymunlar ilk kez Asya kıstası dışına seyahat etmiş oldu. (Fotoğraf: Sun Xinjing/Xinhua)
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