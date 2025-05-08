Fransa'da Altın Maymunlar İlk Kez Sergilendi

SAİNT-AİGNAN, 8 Mayıs (Xinhua) -- Fransa'nın Saint-Aignan kentindeki Beauval Hayvanat Bahçesi'nde kapalı alanda bulunan ahşap kirişlerin üzerindeki altın maymunlar, 7 Mayıs 2025.

Çin'den gelen üç altın maymun çarşamba günü Fransa'daki Beauval Hayvanat Bahçesi'nde ilk kez halkla buluştu. Altın maymunlar ilk kez Asya kıstası dışına seyahat etmiş oldu. (Fotoğraf: Sun Xinjing/Xinhua)