Fransa\'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, merkez sağcı Cumhuriyetçiler Partisi ile ittifak yapacak

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Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN), erken genel seçim kapsamında ittifak yapmak istediği merkez sağcı Cumhuriyetçiler Partisinden (LR) onlarca adayı destekleyeceği belirtildi.

RN Başkanı Jordan Bardella, konuk olduğu France 2 kanalında, erken genel seçimde galip gelmek istediğini ifade etti.

Bardella, bu seçimleri kazanmak için vatansever siyasi oluşumları RN'nin etrafında toplanmaya çağırdığını hatırlatarak, "(LR Başkanı) Eric Ciotti'nin bu çağrıya olumlu dönüş yapmasından memnuniyet duyuyorum." dedi.

RN ile LR arasında genel seçimde anlaşma olacağını duyuran Bardella, partisinin, seçim sırasında LR'li onlarca adayı destekleyeceğini belirtti.

Öte yandan, Ciotti'nin aşırı sağ ile ittifak yapmak istediğini açıklamasına yönelik parti içinden tepkiler devam ediyor.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, 269 LR'li siyasetçi imzaladıkları ortak bildiride, aşırı sağla ittifak isteyen Ciotti'nin artık kendi "siyasi ailelerinden olmadığını" savunarak, derhal istifasını talep etti.

Ciotti, konuk olduğu Fransız televizyonunda, seçimler öncesinde aşırı sağcıların ittifak yapma çağrılarına olumlu cevap vererek, "Kendimiz gibi kalacağımız bir ittifaka ihtiyacımız var." demişti.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı RN yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parlamentoyu feshederek erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

Fransız hukukçular, Macron'un imzaladığı erken genel seçim kararnamesinin iptalini talep etmek için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.