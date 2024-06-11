Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, merkez sağcı Cumhuriyetçiler Partisi ile ittifak yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, merkez sağcı Cumhuriyetçiler Partisi ile ittifak yapacak

Fransa\'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, merkez sağcı Cumhuriyetçiler Partisi ile ittifak yapacak

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN), erken genel seçimlerde merkez sağcı Cumhuriyetçiler Partisi'nden (LR) destek alacak. RN Başkanı Jordan Bardella, erken genel seçimlerde galip gelmek için vatansever siyasi oluşumları RN'nin etrafında toplamaya çağırdığını belirtti. Bardella, LR Başkanı Eric Ciotti'nin bu çağrıya olumlu dönüş yapmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. RN ile LR arasında yapılan anlaşmaya göre, RN partisi seçimlerde LR'li onlarca adayı destekleyecek. Ancak Ciotti'nin aşırı sağ ile ittifak yapmak istemesi parti içinde tepkilere neden oldu.

11.06.2024 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN), erken genel seçim kapsamında ittifak yapmak istediği merkez sağcı Cumhuriyetçiler Partisinden (LR) onlarca adayı destekleyeceği belirtildi.

RN Başkanı Jordan Bardella, konuk olduğu France 2 kanalında, erken genel seçimde galip gelmek istediğini ifade etti.

Bardella, bu seçimleri kazanmak için vatansever siyasi oluşumları RN'nin etrafında toplanmaya çağırdığını hatırlatarak, "(LR Başkanı) Eric Ciotti'nin bu çağrıya olumlu dönüş yapmasından memnuniyet duyuyorum." dedi.

RN ile LR arasında genel seçimde anlaşma olacağını duyuran Bardella, partisinin, seçim sırasında LR'li onlarca adayı destekleyeceğini belirtti.

Öte yandan, Ciotti'nin aşırı sağ ile ittifak yapmak istediğini açıklamasına yönelik parti içinden tepkiler devam ediyor.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, 269 LR'li siyasetçi imzaladıkları ortak bildiride, aşırı sağla ittifak isteyen Ciotti'nin artık kendi "siyasi ailelerinden olmadığını" savunarak, derhal istifasını talep etti.

Ciotti, konuk olduğu Fransız televizyonunda, seçimler öncesinde aşırı sağcıların ittifak yapma çağrılarına olumlu cevap vererek, "Kendimiz gibi kalacağımız bir ittifaka ihtiyacımız var." demişti.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı RN yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parlamentoyu feshederek erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

Fransız hukukçular, Macron'un imzaladığı erken genel seçim kararnamesinin iptalini talep etmek için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Kaynak: AA

Fransa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, merkez sağcı Cumhuriyetçiler Partisi ile ittifak yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 05:12:54. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, merkez sağcı Cumhuriyetçiler Partisi ile ittifak yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement