Fransa'da Aşırı Sıcaklar İçin Acil Durum Planı - Son Dakika
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Fransa'da Aşırı Sıcaklar İçin Acil Durum Planı

26.06.2026 20:41
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Ile-de-France bölgesinde hastanelerde 'beyaz plan' devreye sokuldu; acil vakalarda artış kaydedildi.

Fransa'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken, başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesindeki hastanelerde "acil durum planı"nın devreye sokulduğu bildirildi.

Bölgesel Sağlık Ajansının (ARS) Ile-de-France biriminin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki birçok bölgede olduğu gibi aşırı sıcaklar, Ile-de-France'da da sağlık sistemi üzerinde baskı oluşturdu.

ARS Ile-de-France birimi, Paris ve çevre vilayetleri kapsayan Ile-de-France bölgesindeki hastaneler dahil tüm sağlık kurumlarında aşırı sıcaklardan ötürü "acil durum planı" olan "beyaz plan"ı devreye soktu.

Acil servis vakalarıyla ilgilenen Açık Tıbbi Yardım Hizmetinin (SAMU) verilerine göre, geçen haftaya göre bu hafta acil yardım hattını arayanların sayısı yüzde 61 arttı.

Geçen haftaya göre, hastaneye gelme oranında 75 yaş üzerindeki vatandaşlarda yüzde 47, 2 yaşından küçük bebeklerde ise yüzde 13 artış yaşandı.

Fransa'da olağanüstü durumlarda sağlık kurumlarında devreye sokulan "beyaz plan", izinli personelin göreve çağrılması, yatak kapasitesinin artırılması, acil olmayan ameliyatların ertelenmesi gibi adımları kapsıyor.

Söz konusu acil durum planı kapsamında hastaneler bünyesinde kriz birimi de aktif hale getiriliyor.

Evlerinde hayatını kaybedenlerden ötürü endişe duyuluyor

Ulusal basındaki haberlere göre, yalnızca Paris bölgesinde dün SAMU hayatını kaybeden en az 55 kişiyle ilgilendi. Bu sayı, olağan günlerde başkentte 10'dan az oluyor.

Sağlık Bakanlığı, sıcak havalar nedeniyle ülke genelinde evlerinde hayatını kaybeden vatandaşlardan ötürü endişe duyulduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Stephanie Rist ise Paris'te acil barınma merkezine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında aşırı sıcaklara bağlı ölümlere ilişkin elinde net bir sayı olmadığını belirtti.

Rist, hayatını kaybeden kişilerin aşırı sıcaklar nedeniyle ölüp ölmediğinin belirlenmesi için inceleme ve soruşturma gerektiğini kaydetti.

Gelecek yıl öğrenciler sınavlarını sabahları yapacak

Sıcak havalar etkisini sürdürürken, 850 binden fazla ortaokul son sınıf öğrencisi bugün yazılı sınavlara girdi.

Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, konuk olduğu BFMTV'de, gelecek yıl ortaokul ve lise son sınıflarında yapılan tüm sınavların yalnızca sabahları düzenleneceğini duyurdu.

Ülkenin doğusundaki Strazburg kentinde 40 ve Metz kentinde 39,8 dereceyle sıcaklık rekorları kırıldı.

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 61 vilayette "kırmızı" alarm, 22 vilayette "turuncu" alarm verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Aşırı Sıcaklar İçin Acil Durum Planı - Son Dakika

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