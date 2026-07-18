Fransa'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Kuraklık - Son Dakika
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Fransa'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Kuraklık

Fransa\'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Kuraklık
18.07.2026 16:56
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Fransa, aşırı sıcaklar ve yağış yetersizliği nedeniyle olağanüstü kuraklık yaşıyor.

Fransa'yı haftalardır etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle Esteron, Var ve Loire nehirlerinde su seviyelerinin düştüğü gözlendi.

Fransa'da mayıstan bu yana 3 ayrı sıcak hava dalgası görülürken, ortalama 22,7 derece sıcaklıkla ülke tarihinin en sıcak haziranı yaşandı.

Ülkede bu süreçteki yağış yetersizliği, giderek belirginleşen kuraklık ve aşırı sıcaklıklar nehir ve yeraltı sularını olumsuz etkiledi.

Fransa'nın güneyinde, yeşil ormanlık alanların arasından geçen Esteron ve Var nehirlerinde su seviyelerinin önemli ölçüde gerilediği gözlendi. Suyun çekildiği bölgelerde kum ve taşlar belirgin hale geldi.

Yaklaşık 1000 kilometre uzunluğuyla ülkenin en uzun nehri olma özelliğine sahip Loire Nehri'nin de su seviyesi geriledi.

Loire Nehri'nin bu ayın başında ulusal basına yansıyan görüntülerinde, su seviyesinde ciddi gerileme nedeniyle nehrin altındaki kumun belirgin hale geldiği görülüyor.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, nehrin geçtiği Montjean-sur-Loire kasabasında bir izleme istasyonundan elde edilen hidrometrik veriler, 13 Temmuz tarihi için burada alışılmadık kuraklık koşulları olduğunu ortaya koydu.

Yeraltı sularının yüzde 93'ünün seviyesi azaldı

Fransa'daki Jeoloji ve Madencilik Araştırmaları Bürosundan 7 Temmuz'da yapılan açıklamada, vatandaşların su talebindeki artış ve ülkedeki yağış yetersizliği nedeniyle yeraltı su kaynaklarının durumunun kötüleştiği kaydedilmişti.

Açıklamada, yeraltı sularının yüzde 93'ünde su seviyesinin azaldığı ve yüzde 54'ünde ise su seviyesinin normalin altında seyrettiği belirtilirken, yeraltı su seviyelerindeki azalmanın mayıs ayından bu yana ülkede süren yağış yetersizliği, giderek belirginleşen kuraklık ve haziran ayında yaşanan yüksek sıcaklıklardan kaynaklandığı aktarılmıştı.

Fransa, "olağanüstü" bir kuraklık döneminden geçiyor

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, 15 Temmuz'da bakanlığın kriz birimi toplantısında yaptığı konuşmada, Fransa'nın olağanüstü ve son derece endişe verici bir kuraklık döneminden geçtiğini kaydetmişti.

Barbut, 99 ilde kısmen veya tamamen su kullanımına yönelik kısıtlamalar uygulandığını belirterek, bu durumun Fransa ana karasının tamamını kapsadığına dikkati çekmişti.

Bu illerden 43'ünün su konusunda "kriz" seviyesinde bulunduğunu ifade eden Barbut, ilkbaharda yağışların mevsim normallerinde seyretmesine rağmen ülkede kuraklık yaşanmasını son derece endişe verici olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Kuraklık - Son Dakika

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