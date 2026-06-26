Fransa'da Aşırı Sıcaklara Önlem - Son Dakika
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Fransa'da Aşırı Sıcaklara Önlem

26.06.2026 15:03
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İçişleri Bakanı Nunez, aşırı sıcaklar nedeniyle valilere alkol yasaklarını tavsiye etti.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülkede aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken valilere kamusal alanda alkol tüketiminin yasaklanmasını tavsiye etti.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, aşırı sıcaklar nedeniyle 61 vilayette kırmızı alarm, 22 vilayette ise turuncu alarm verildi.

Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari, konuk olduğu kamu yayıncısı Franceinfo'da, aşırı sıcakların başlangıcından bu yana ülke genelinde 55 kişinin suda boğularak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ferrari, vatandaşlardan yüzerken son derece dikkatli olmalarını istedi.

Ülkedeki aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşanırken, yerel makamlar durumun kötüleşmesini engellemek için yeni önlemler alıyor.

Paris Emniyet Müdürlüğü'nün çağrısı üzerine hafta sonu başkentte düzenlenmesi beklenen farklı eylemler ertelenirken, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu aşırı sıcakları görüşmek üzere yerel saatle 16.00'da bakanlar arası kriz birimiyle yeni bir toplantı düzenleyecek.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, valilere ilettiği bir mesajda, Fransa'da en sıcak günler olarak kayıtlara giren 23-24 Haziran'dan sonra hafta sonu benzer koşulların yaşanmasının beklendiğini kaydetti.

Nunez, valilere aşırı sıcaklar nedeniyle, tıpkı Paris'te yapıldığı gibi kamusal alanlarda alkol tüketimi ve paket servis olarak satışının yasaklanmasını tavsiye ederken, sıcak havalarda alkolün özellikle boğulma riskini artırdığını ve halihazırda yoğun olan sağlık hizmetlerinin kapasitesinin korunması gerektiğini belirtti.

Bakan Nunez, valilere, sıcak havalarda en çok etkilenen ve halk için risklerin en ciddi olduğu vilayetlerde alkol tüketiminin yasaklanabileceğini belirtti.

46 bin hanede elektrik kesintisi yaşanıyor

Fransa'da faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketi Enedis'ten yapılan açıklamada, olağanüstü sıcaklar nedeniyle elektrik altyapısındaki sorunların sayısının artmaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, başta Yvelines, Gironde ve Hauts-de-Seine vilayetleri olmak üzere birçok vilayette toplam 46 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

Öte yandan, Fransız elektrik şirketi EDF'nin internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, eğitim kurumları, kreş ve çocuklar için etkinlik merkezlerinin aşırı sıcaklarla mücadele etmesi için 80 milyon avro kaynak ayırıldı.

Bu bütçenin yarısı söz konusu kurumların vantilatör, klima gibi soğutma cihazları satın alabilmesine ayrılacak, diğer yarısı ise bu kurumların binalarını soğutma projeleri için kullanılacak.

Meclis'te klima sorunu

Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Christophe Blanchet, Genel Kurul'un dünkü oturumunda yaptığı konuşmada, "Genel Kurul'da sıcaklığın artacağı konusunda sizleri bilgilendiriyorum." dedi.

Blanchet, bunun müzakerelerden kaynaklanmayacağını, Meclis'te bir klima sorunu olduğunu belirtti.

Bu durumun çalışmalarını engellemeyeceğini söyleyen Blanchet, milletvekillerine Meclis'teki havayı "ısıtmamaya" çağırdı.

Fransa'da 9 noktada aktif yangın

Fransa'da dün çıkan yangınlarda Mercurey kasabasında 20 hektar, Marigne-Laille kasabasında ise 3 bin metrekarelik alan küle döndü.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 2 yangın, kontrol altına alındı.

Vatandaşların Fransa'daki yeşil alan yangınlarını bildirdiği Feux de Foret platformunun internet sitesindeki bilgilere göre, şu anda ülkede 9 farklı yeşil alanda yangın devam ediyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Fransa'da vantilatör ve klima satın almak için çok sayıda müşterinin mağazalara akın etmesiyle izdiham yaşandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Aşırı Sıcaklara Önlem - Son Dakika

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