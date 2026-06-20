Fransa'da Aşırı Sıcaklarda Alkol Yasağı - Son Dakika
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Fransa'da Aşırı Sıcaklarda Alkol Yasağı

20.06.2026 19:37
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Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 35 vilayette alkol tüketimi kamusal alanlarda yasaklandı.

Fransa'da yarın aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verilen vilayetlerde kamusal alanda alkol tüketimi yasaklandı.

Fransa'nın başkenti Paris başta olmak üzere yarın ülke genelinde Müzik Bayramı kapsamında kamuya açık alanlarda farklı kutlamaların düzenlenmesi bekleniyor.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, ülkede etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle yarın 35 vilayette alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun katılımıyla bakanlar arası kriz biriminin aşırı sıcaklar nedeniyle düzenlediği toplantı sona erdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre valiliklere, Müzik Bayramı'nın kutlanacağı yarın için aşırı sıcaklar nedeniyle alarm seviyesi kırmızıya yükseltilen vilayetlerde kamusal alanda alkol tüketimini yasaklayan karar almaları talimatı verildi.

Devlet ve kamu servisleri tarafından ülke genelinde Müzik Bayramı'nda düzenlenen etkinliklerde ise alkol sunulmaması talimatında bulunuldu.

Hükümet, bu süreçte sağlık çalışanlarının en hassas vatandaşların bakımına odaklanabilmesi için alkol tüketiminin sınırlandırılması çağrısında bulundu.

Bas-Rhin Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, aşırı sıcaklarda alkol tüketiminin, susuzluk, sıcak çarpması, bayılma ve bilinç kaybı riskini önemli ölçüde artırdığı ve acil servislerin daha fazla seferber olmasına yol açabildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Aşırı Sıcaklarda Alkol Yasağı - Son Dakika

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