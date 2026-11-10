Fransa'da belediye başkan yardımcısı liseliyi cinayete teşebbüsten şikayet etti - Son Dakika
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Fransa'da belediye başkan yardımcısı liseliyi cinayete teşebbüsten şikayet etti

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Fransa'nın Chelles kentinde belediye başkan yardımcısı, lisedeki eylemlerde benzin dolu şişeyle yaralanınca bir liseli hakkında cinayete teşebbüsten şikayet etti. Ile-de-France Bölge Başkanı Valerie Pecresse konunun yargıya taşındığını duyurdu ve şiddeti kınadı.

Haftalardır protestoların sürdüğü ve polis şiddetinin tartışma yarattığı Fransa'da Seine-et-Marne vilayetindeki lisede eylemler sırasında yaralanan belediye başkan yardımcısı bir liseli hakkında "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla şikayette bulundu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Seine-et-Marne vilayetine bağlı Chelles kentinde Belediye Meclis üyesi ve Başkan Yardımcısı Angela Pascoa Dos Santos kentteki Gaston Bachelard Lisesi'ndeki eylemler sırasında fırlatılan benzin dolu şişe nedeniyle yaralandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Dos Santos, olayın ardından bir liseli hakkında cinayete teşebbüs suçlamasıyla şikayette bulundu.

Seine-et-Marne'ın içinde yer aldığı Ile-de-France Bölge Başkanı Valerie Pecresse basına yaptığı açıklamada, Başkan Yardımcısı Dos Santos'un eylemlerin sürdüğü lisede derslerin aksamasını istemeyen öğrenci velilerinin yanında olduğu sırada saldırıya uğradığını belirtti.

Konunun yargıya taşındığını duyuran Pecresse, lise eylemlerindeki şiddet olaylarını kınadı.

Chelles kentindeki liselerde öğrencilerin koridorlarda havai fişek fırlattığı görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.

Fransa'da öğrenci eylemleri devam ediyor

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullarına daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylemler düzenliyor.

Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde azalan eylemler, hükümetin eğitim sektörüne ilişkin taahhütlerinin yetersiz bulunmasının ardından 4 Kasım'da yeniden canlanmıştı.

Eğitim çalışanları 5 Kasım'da greve gitmiş, yükseköğrenim kurumlarının yaklaşık üçte biri grevden etkilenirken, onlarca lisede de öğrencilerin kuşatma eylemi nedeniyle eğitime ara verilmişti.

Üniversite öğrencileri ve sendikaların da destek verdiği yaklaşık iki aydır devam eden eylemlerde polis müdahalesi tartışmalara yol açarken, 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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